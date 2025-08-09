ঢাকায় হত্যা মামলার যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত আসামি গ্রেপ্তার

মুন্সিগঞ্জের গজারিয়া উপজেলার চর বাউশিয়া বড়কান্দি গ্রামের আবুল কাশেম হত্যা মামলার যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত আসামি মো. নাসির উল্লাহ নাসিরকে (৫৪) গ্রেপ্তার করেছে র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব)।
শনিবার (৯ জুলাই) দুপুরে ঢাকার চানখাঁরপুল এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করে। সে গজারিয়া উপজেলার চর বাউশিয়া বড়কান্দি গ্রামের প্রয়াত আবুল কাশেম মাস্টারের ছেলে।
র্যাব-১০-এর মিডিয়া সেলের সহকারী পরিচালক তাপস কর্মকার এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
তিনি বলেন, তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তায় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বেলা ১টার দিকে র্যাবের একটি দল ঢাকার চকবাজার থানাধীন চানখাঁরপুল এলাকায় অভিযান চালায়। এ সময় হত্যা মামলার যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত পলাতক ওই আসামিকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হন। পরে তাঁকে গজারিয়া থানায় হস্তান্তর করা হয়।