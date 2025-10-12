হোম > সারা দেশ > ঢাকা

মানবতাবিরোধী অপরাধ: অভিযুক্ত সেনাসদস্যদের বিচার দাবিতে জাহাঙ্গীরনগরে মানববন্ধন

জাবি প্রতিনিধি 

জাবিতে মানববন্ধন। ছবি: আজকের পত্রিকা

মানবতাবিরোধী অপরাধে অভিযুক্ত সেনাসদস্যদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার ও বিচার নিশ্চিতের দাবিতে মানববন্ধন করেছে বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক ছাত্রসংসদ (বাগছাস) জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় শাখা।

রোববার (১২ অক্টোবর) বেলা ৩টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার প্রাঙ্গণে মানববন্ধন করেন তাঁরা। বাগছাস জাবি শাখার সংগঠক মোহাম্মদ রায়হানের সঞ্চালনায় মানববন্ধনে সংগঠনের নেতা-কর্মীরা বক্তব্য দেন।

বাগছাসের জাবি শাখার যুগ্ম আহ্বায়ক জিয়া উদ্দিন আয়ান বলেন, ‘বিগত ১৫ বছর ধরে ফ্যাসিবাদ সরকার, আওয়ামী লীগ সরকার, দেশে গুম-খুনের রাজত্ব চালিয়েছিল। তারা নির্বিচারে, নৃশংসভাবে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড চালিয়েছে। আমরা দেখেছি, এই গুম-খুনের সঙ্গে ভারত সরাসরিভাবে সম্পৃক্ত ছিল। আমরা চাই ’২৪-এর গণ-অভ্যুত্থান-পরবর্তী বাংলাদেশে ভারতের আর দাদাগিরি না চলুক, দিল্লির তাঁবেদারি না চলুক।’

বাগছাস জাবি শাখার সিনিয়র যুগ্ম সদস্যসচিব ও জাকসুর সমাজসেবা ও মানবসম্পদ উন্নয়নবিষয়ক সম্পাদক আহসান লাবীব বলেন, ‘আমরা দেখেছি, বিগত ১৫ বছর কত মানুষকে নির্বিচারে হত্যা করা হয়েছে। কীভাবে তাদের ঘর থেকে তুলে এনে আয়নাঘরে বন্দী করে রাখা হয়েছে।’

