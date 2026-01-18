হোম > সারা দেশ > ঢাকা

উত্তরায় নিরাপত্তাকর্মীর ছিনতাই হওয়া অস্ত্র উদ্ধার

উত্তরা-বিমানবন্দর (ঢাকা) প্রতিনিধি 

উদ্ধার করা অস্ত্র ও গুলি। ছবি: র‍্যাব

রাজধানীর উত্তরায় নিরাপত্তাকর্মী মাহবুব আলমের (৫৭) কাছ থেকে ছিনতাই হওয়া শটগানটি শেরেবাংলা নগর থেকে উদ্ধার করেছে র‍্যাব। গতকাল শনিবার (১৭ জানুয়ারি) দিবাগত রাত পৌনে ২টার দিকে শেরেবাংলা নগরের শ্যামলী কল্যাণ সমিতি এলাকার একটি বাসা থেকে উদ্ধার করা হয়। এ সময় চারটি গুলিও উদ্ধার করা হয়।

র‍্যাব-১-এর অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (মিডিয়া অফিসার) মো. রাকিব হাসান আজ রোববার (১৮ জানুয়ারি) বিকেলে এ তথ্য জানিয়েছেন।

এর আগে উত্তরা ১৪ নম্বর সেক্টরের ১২ নম্বর সড়কের ২৪ নম্বর বাসার সামনে থেকে শুক্রবার (১৬ জানুয়ারি) সন্ধ্যার পর সিকিউরিটি গার্ডকে আঘাত করে তাঁর লাইসেন্স করা অস্ত্র লুটের ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় শনিবার (১৭ জানুয়ারি) সিকিউরিটি গার্ড ও সাবেক সেনাসদস্য মাহবুব আলমের ছেলে আব্দুল্লাহ ইসমে আযম বাদী হয়ে উত্তরা পশ্চিম থানায় একটি মামলা করেন।

উত্তরায় মাইক্রোবাসে এসে প্রাডো গাড়িসহ এক ব্যক্তিকে অপহরণ, নিরাপত্তাকর্মীর অস্ত্র লুট

র‍্যাব-১-এর অতিরিক্ত পুলিশ সুপার রাকিব হাসান বলেন, ‘উত্তরা থেকে ছিনতাই হওয়া শটগানটি শ্যামলী কল্যাণ সমিতিস্থ ১ নম্বর রোডের ১/বি/১ নম্বর বাড়ির নিচতলার পশ্চিম পাশের রুমে গার্মেন্টস সামগ্রীর গোডাউনের প্লাস্টিকের বস্তার মধ্য থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। সেই সঙ্গে শটগানের চারটি কার্তুজও পাওয়া গেছে। উদ্ধারের পর শটগান ও কার্তুজগুলো উত্তরা পশ্চিম থানা-পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।’

