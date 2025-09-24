তোফায়েল আহমেদের ভাতিজা স্বপন সন্ত্রাসবিরোধী আইনের মামলায় কারাগারে

সন্ত্রাসবিরোধী আইনের মামলায় গ্রেপ্তার আওয়ামী লীগের বর্ষীয়ান নেতা তোফায়েল আহমেদের ভাতিজা ও ভোলা সদর উপজেলার দিঘলদী ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান ইফতারুল হাসান স্বপনকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।
আজ বুধবার ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট (সিএমএম) আদালতের ম্যাজিস্ট্রেট মো. সেফাতুল্লাহ তাঁকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।
গতকাল মঙ্গলবার রাত ১২টা ৪০ মিনিটের দিকে রাজধানীর শাহজাহানপুর থানার গুলবাগ থেকে স্বপনকে গ্রেপ্তার করা হয়। আজ বিকেলে তাঁকে ওই থানায় করা সন্ত্রাসবিরোধী আইনের একটি মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে আদালতে হাজির করে মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)।
এ সময় স্বপনকে কারাগারে আটক রাখার আবেদন করেন মামলার তদন্ত কর্মকর্তা ডিবি পুলিশের মতিঝিল জোনাল টিমের পরিদর্শক মো. হাবিবুর রহমান।
অন্যদিকে আসামিপক্ষের আইনজীবী তাঁর জামিন চেয়ে আবেদন করেন। আদালত তখন তাঁকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন।
স্বপনের জামিন আবেদনের শুনানি অন্য দিন হবে বলে জানান সিএমএম আদালত।
পুলিশ সূত্র জানিয়েছে, গত ১৮ মে বিকেলে নিষিদ্ধ সংগঠন ছাত্রলীগ ও কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের অজ্ঞাতনামা ৪০-৫০ জন নেতা-কর্মী মালিবাগ রেলগেট থেকে মৌচাকে বিক্ষোভ মিছিল করে। তারা ‘সরকার ও রাষ্ট্রের জননিরাপত্তা বিঘ্ন, ক্ষতিসাধনের ষড়যন্ত্র এবং ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ডের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য রাষ্ট্রবিরোধী মিছিলটি’ করে। আসামিরা নিষিদ্ধ সংগঠনের ব্যানারে মিলিত হয়ে ‘উগ্র ও রাষ্ট্রবিরোধী স্লোগান’ দেয়।
এ ঘটনায় শাহজাহানপুর থানায় সন্ত্রাসবিরোধী আইনে মামলা করে পুলিশ, যার অন্যতম আসামি ভোলা সদর উপজেলার দিঘলদী ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান ইফতারুল হাসান স্বপন।