৯ বিয়ে করা মুফতি মামুনুর রশিদ কাসেমীর জামিন নামঞ্জুর

নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের মামলায় গ্রেপ্তার শরিয়াহভিত্তিক নিকাহ (বিবাহ) কনসালট্যান্ট প্ল্যাটফর্ম ‘আইডিয়াল ম্যারেজ ব্যুরো’র প্রতিষ্ঠাতা মুফতি মামুনুর রশিদ কাসেমীর জামিন নামঞ্জুর করা হয়েছে। আজ সোমবার ঢাকার জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মাহফুজুর রহমান তাঁর জামিন আবেদন নামঞ্জুর করেন।
এর আগে রোববার বিকেলে তাঁকে আদালতে হাজির করে কেরানীগঞ্জ থানা-পুলিশ। মামলার তদন্ত কর্মকর্তা তাঁকে কারাগারে আটক রাখার আবেদন করেন। অন্যদিকে তাঁর আইনজীবী জামিনের আবেদন করেন। ওই দিন আদালত কাসেমীকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন এবং জামিন শুনানির জন্য সোমবার দিন ধার্য করেন।
আজ সোমবার শুনানি শেষে আদালত তাঁর জামিন আবেদন নামঞ্জুর করেন।
গতকাল রোববার বেলা ৩টার দিকে স্ত্রীর দায়ের করা মামলার ভিত্তিতে ঢাকার কেরানীগঞ্জের আটিবাজার এলাকার নিজ বাসা থেকে মুফতি কাসেমীকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। গ্রেপ্তারের পরই তাঁকে আদালতে হাজির করা হয়।
এর আগে গত শুক্রবার কাসেমীর সাবেক এক স্ত্রীর পক্ষে তাঁর মামি কেরানীগঞ্জ মডেল থানায় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে একটি মামলা করেন। এ মামলার পর আটিবাজার এলাকায় অভিযান চালিয়ে মামুনুর রশিদ কাসেমীকে গ্রেপ্তার করা হয়।
মামলায় অভিযোগ করা হয়েছে, মামুনুর রশিদ কাসেমী এক নারীকে বিয়ে করার পর সংসার করেন। পরে তালাক দেন। এরপর আবার বিয়ে করবেন বলে ওই নারীকে ৬ সেপ্টেম্বর থেকে ১৪ অক্টোবর কাসেমী তাঁর হেফাজতে রেখে লাগাতার ধর্ষণ করেন এবং পরে বিয়ে করতে অস্বীকৃতি জানান।
গ্রেপ্তারের পর কেরানীগঞ্জ মডেল থানার পুলিশ জানায়, কাসেমী ৯টি বিয়ে করেছেন। বর্তমানে তাঁর চার বউ আছে।