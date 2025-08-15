ধানমন্ডি ৩২-এ ফুল দিতে যাওয়া নারীকে ধাওয়া

ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধুকে শ্রদ্ধা জানাতে ফুল নিয়ে আসা এক নারীকে পুলিশ বাধা দিয়েছে। পুলিশের বাধার পর উপস্থিত উত্তেজিত জনতা ধাওয়া দিলে তিনি দ্রুত একটি রিকশায় চড়ে সরে পড়েন। ওই নারী নিজেকে আওয়ামী লীগের কর্মী বলে দাবি করেছেন।
পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, আয়েশার সঙ্গে আরও অন্তত ১৫ জন শোক জানাতে এসেছিলেন। প্রথমে তাঁকে সামনে আনা হয়। তাঁকে বাধা দিলে পেছনের বাকিরা সরে যান। এর আগের দিন বিকেল থেকে সন্দেহভাজন সাতজনকে ধানমন্ডি প্রবেশপথ থেকে আটক করেছে পুলিশ। তাঁরা ফেসবুকে লাইভ করছিলেন। কেউ কেউ আওয়ামী লীগের নামে স্লোগান দিচ্ছিলেন।
১৫ আগস্ট উপলক্ষে ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। পুলিশ, র্যাব, আনসার ও যৌথ বাহিনী প্রবেশপথে ব্যারিকেড বসিয়ে তল্লাশি চালাচ্ছে। কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ এবং নিষিদ্ধ ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগের কেউ যাতে প্রবেশ করতে না পারে, সে ব্যাপারে কঠোর অবস্থান নিয়েছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী।
পুলিশ জানিয়েছে, সম্ভাব্য নাশকতা ঠেকাতে সর্বোচ্চ সতর্ক অবস্থায় রয়েছে তারা।
ধানমন্ডি জোনের অতিরিক্ত উপপুলিশ কমিশনার জিসানুল হক বলেন, ‘কেউ যাতে কোনো ধরনের উচ্ছৃঙ্খলতা বা নাশকতা করতে না পারে, সেই লক্ষ্যে আমরা সর্বোচ্চ সতর্ক অবস্থানে রয়েছি। পর্যাপ্তসংখ্যক পুলিশ মোতায়েন রয়েছে।’