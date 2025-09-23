হোম > সারা দেশ > ঢাকা

কেরানীগঞ্জে সিএনজি-মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে সৌদি প্রবাসীসহ নিহত ২

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

প্রতীকী ছবি

কেরানীগঞ্জের নারিকেলবাগে সিএনজি ও মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে নয়ন (২৫) ও খাইরুল ইসলাম (৩৮) নামে দু’জন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় নারীসহ আরও চারজন আহত হয়েছেন। আহতরা হলেন–শামসুল হক (৭৮), স্বর্ণা (১৯), তারেক (২৯) ও অজ্ঞাত ব্যক্তি (২৬)।

গতকাল সোমবার দিবাগত রাত আড়াইটায় আহত অবস্থায় তাদের উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের জরুরি বিভাগে আনা হয়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে দু’জনকে মৃত ঘোষণা করেন। নিহত নয়নের বাড়ি কেরানীগঞ্জ থানার সোনাকান্দা গ্রামে। তার বাবার নাম আনু মিয়া। খাইরুল ইসলাম কেরানীগঞ্জ এলাকার মো. ইউনুসের ছেলে।

দুর্ঘটনায় হতাহতদের হাসপাতালে নিয়ে আসেন রাব্বি নামে এক পথচারী।

জানা গেছে, সোমবার মধ্যরাতে নারিকেলবাগ এলাকায় মোটরসাইকেল ও সিএনজির মুখোমুখি সংঘর্ষে ছয়জন আহত হয়। আহত অবস্থায় তাদের উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে এলে চিকিৎসক দু’জনকে মৃত ঘোষণা করেন। বাকি চারজনের চিকিৎসা চলছে।

নিহত নয়নের চাচাতো ভাই সজীব জানান, তাদের বাড়ি কেরানীগঞ্জের সোনাকান্দা এলাকায়। রাতে মোটরসাইকেল চালিয়ে সে বাসায় যাচ্ছিল। আসার পথে মোটরসাইকেল-সিএনজির সংঘর্ষে গুরুতর আহত হয় নয়নসহ বেশ কয়েকজন। পরে ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে এলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। নয়ন সৌদিপ্রবাসী ছিলেন।

ঢামেক হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ পরিদর্শক মো. ফারুক জানান, কেরানীগঞ্জ থেকে আহত অবস্থায় নারী-পুরুষসহ ছয়জনকে হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে আসা হয়। তাদের মধ্যে নয়ন ও নজরুল ইসলাম নামে দুজন মারা যায়। আহত চারজনের হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে। আহত বৃদ্ধ শামসুল হকের বাড়ি কেরানীগঞ্জে। তিনি কামার্তা গ্রামের মৃত রিয়াজ উদ্দিনের ছেলে। আহত স্বর্ণার বাড়ি পিরোজপুর জেলার স্বরূপকাঠি থানার দিলবাড়ি গ্রামে। তার বাবার নাম মো. সিবরুল হোসেন। বাকি দুজনের মধ্যে একজনের নাম পাওয়া গেলেও ঠিকানা পাওয়া যায়নি বলে জানান মো. ফারুক।

সম্পর্কিত

স্কুলে নাচ-গানের শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে বিরোধ পরিহারের আহ্বান ৫১ নাগরিকের

টঙ্গীতে দগ্ধদের মধ্যে ফায়ার সার্ভিসের দুজনের শরীর পুড়েছে শতভাগ

ঢাকা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়: উচ্চমাধ্যমিকের ক্ষতি হয়—এমন সিদ্ধান্ত মানবে না শিক্ষার্থীরা

ছাগল-কাণ্ডের ইমরান এবার জুলাই হত্যাকাণ্ডের মামলায় গ্রেপ্তার

ঝটিকা মিছিলে অর্থায়নকারী আওয়ামী লীগের ৬ নেতা-কর্মী গ্রেপ্তার

নতুন হত্যা মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হলো সালমান-আনিসুলসহ ৪ জনকে

জল ও যানজটে দিনভর ভোগান্তিতে ঢাকাবাসী, ঘটেছে প্রাণহানিও

বৃষ্টিপাতে সৃষ্ট অস্থায়ী জলাবদ্ধতা নিরসনে কাজ করছে ডিএসসিসি

রাজধানীতে জলজট, বিদ্যুতায়িত হয়ে বাইসাইকেল আরোহীর মৃত্যু

মেট্রোরেল চলাচলের সময় বাড়ছে ১ ঘণ্টা, শুক্রবার থেকে ট্রায়াল
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা