গেন্ডারিয়ায় বাসায় আগুনে দগ্ধ মেজবাহ মারা গেছেন

রাজধানীর গেন্ডারিয়ায় মধ্যরাতে অগ্নিকাণ্ডে দগ্ধ মেজবাহ উদ্দিন (২৮) মারা গেছেন। আজ শুক্রবার (২২ আগস্ট) দুপুরে জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তিনি।
বিষয়টি নিশ্চিত করেন বান ইনস্টিটিউটের ভারপ্রাপ্ত আবাসিক সার্জন সুলতান মাহমুদ শিকদার।
বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত ২টার দিকে গেন্ডারিয়া হরিচরণ রোডের একটি বাড়ির দ্বিতীয় তলার বাসায় এই অগ্নিকাণ্ড ঘটে। এই ঘটনায় দগ্ধ হয়ে মেজবাহ উদ্দিনের বাবা মোসলেম উদ্দিন (৬৫) এবং মা সালমা বেগম (৫০) হাসপাতালে ভর্তি আছেন।
এর আগে বার্ন ইনস্টিটিউটের জরুরি বিভাগের আবাসিক সার্জন (ভারপ্রাপ্ত) সুলতান মাহমুদ শিকদার জানিয়েছিলেন, তিনজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। তিনি বলেন, মোসলেম উদ্দিনের শরীরের ৯০ শতাংশ, সালমার ৫৫ ও মেজবাহর ১০০ শতাংশ পুড়ে গেছে। এ ছাড়া তাঁদের শ্বাসনালিও পুড়ে গেছে।
দগ্ধ ব্যক্তিদের স্বজনেরা জানান, মোসলেম উদ্দিন পরিবারসহ গেন্ডারিয়ার ওই বাসার দ্বিতীয় তলায় থাকেন। বাসাটির পাশে বিদ্যুতের ট্রান্সফরমার। মাঝরাতে ট্রান্সফরমারটিতে বিস্ফোরণ হলে সেখান থেকে ওই বাসায় আগুন লেগে যায়। আগুন ছড়িয়ে পড়লে তিনজন দগ্ধ হন। ভোরে তাঁদের উদ্ধার করে বার্ন ইনস্টিটিউটে নিয়ে আসা হয়।
গেন্ডারিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবু সাহেব খান বলেন, বৃহস্পতিবার রাতে ওই বাসায় আগুন লাগার পরপরই ফায়ার সার্ভিস ঘটনাস্থলে গিয়ে আগুন নিভিয়ে ফেলে। পরিবারের লোকজন প্রথমে ট্রান্সফরমারের কথা বললেও ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখা গেছে, ট্রান্সফরমার থেকে আগুনের ঘটনা ঘটেনি। ওই বাসার চুলা থেকে আগুনের ঘটনা ঘটেছে। তবে সত্যতা যাচাইয়ের জন্য বিস্তারিত তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।