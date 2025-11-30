হোম > সারা দেশ > ঢাকা

রাজধানীতে পুলিশের দ্বিতল ট্রাফিক বক্স, নারী-পুরুষের আলাদা টয়লেট

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

রাজধানীর আগারগাঁও ক্রসিংয়ে দোতলা ট্রাফিক পুলিশ বক্স উদ্বোধন করেছে ডিএনসিসি। ছবি: বিজ্ঞপ্তি

দ্বিতল কাঠামোয় নির্মিত ট্রাফিক পুলিশ বক্স উদ্বোধন করেছে ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন (ডিএনসিসি)। আজ রোববার (৩০ নভেম্বর) রাজধানীর আগারগাঁও ক্রসিংয়ে এ ট্রাফিক পুলিশ বক্স উদ্বোধন করেন ডিএনসিসির প্রশাসক মোহাম্মদ এজাজ। ট্রাফিক পুলিশ বক্সটিতে নারী ও পুরুষের জন্য পৃথক টয়লেটের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

ডিএনসিসি প্রশাসক মোহাম্মদ এজাজ বলেন, ‘ট্রাফিক পুলিশ সদস্যরা রোদ-বৃষ্টি-ঝড়ের মধ্যে রাস্তায় দাঁড়িয়ে সেবা দেন। কোথাও আবার টিনের ঘরে সার্ভিস দিতে হয়। এটা কোনোভাবেই এই শহরের চিত্র হতে পারে না। আধুনিক পুলিশ বক্স নির্মাণের জন্য ডিএমপি আমাদের কাছে অনুরোধ করেছিল। আমরা পুলিশ সদস্যদের জন্য এক সুন্দর, নিরাপদ ও আরামদায়ক কর্মপরিবেশ তৈরি করছি, যাতে তাঁরা আরও দক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করতে পারেন।’

রাজধানীর আগারগাঁও ক্রসিংয়ে ট্রাফিক পুলিশ বক্স উদ্বোধন করেছে ডিএনসিসি। ছবি: বিজ্ঞপ্তি

প্রশাসক বলেন, নির্মাণকাজের সময় বিশেষভাবে লক্ষ রাখা হয়েছে, যাতে পথচারীদের কোনো অসুবিধা না হয়। ফুটপাতের ওপর কাঠামোটি এমনভাবে নির্মাণ করা হয়েছে, যাতে নিচ দিয়ে মানুষ নির্বিঘ্নে হাঁটাচলা করতে পারেন।

পুলিশ বক্সগুলোকে নারীবান্ধবভাবে নির্মাণ করা হয়েছে উল্লেখ করে প্রশাসক জানান, প্রথমে একটি টয়লেটের কথা ভাবা হলেও পরে নারী ও পুরুষ পুলিশ সদস্যদের জন্য আলাদা টয়লেটের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। পুরো কাঠামোটি ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট ও পরিবেশবান্ধব স্ট্রাকচার হিসেবে নির্মাণ করা হয়েছে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ডিএনসিসির প্রধান প্রকৌশলী ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মঈন উদ্দীন এবং ডিএমপির যুগ্ম কমিশনার (ট্রাফিক) সুফিয়ান আহমেদ।

উল্লেখ্য, ঢাকার মিরপুর-১৩ (হারম্যান মেইনার স্কুলের পাশে), সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালের সামনে, পুলিশ প্লাজার পাশে (ফজলে রাব্বি পার্কসংলগ্ন), সোনারগাঁও ইন্টারসেকশনসহ চারটি স্থানে স্মার্ট ট্রাফিক পুলিশ বক্স নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে।

