মাইলস্টোন ট্র্যাজেডি: আরও এক শিক্ষকের মৃত্যু

রাজধানীর উত্তরায় মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজের একটি ভবনে বিমান বাহিনীর যুদ্ধবিমান বিধ্বস্তের ঘটনায় দগ্ধ হয়ে চিকিৎসাধীন থাকা স্কুলটির শিক্ষক মাহফুজা খাতুন মারা গেছেন। এ নিয়ে বিমান দুর্ঘটনায় প্রাণ হারাল মাইলস্টোন স্কুলের শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবক, আয়াসহ ৩৫ জন।
এর আগে বিমান দুর্ঘটনায় আহত হয়ে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মেহরীন চৌধুরী, মাসুকা বেগম নামে আরও দুজন শিক্ষকের মৃত্যু হয়েছিল।
আজ বৃহস্পতিবার দুপুর পৌনে ১টার দিকে জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটের নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে (আইসিইউ) মাহফুজা খাতুন মারা যান বলে জানিয়েছেন হাসপাতালটির আবাসিক সার্জন ডা. শাওন বিন রহমান।
তিনি বলেন, মাহফুজা খাতুনের (৪৫) শ্বাসনালিসহ শরীরের ২৫ শতাংশ আগুনে পুড়ে গিয়েছিল। আইসিইউতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়। এ নিয়ে বিমান দুর্ঘটনায় বার্ন ইনস্টিটিউটে ১৯ জনের মৃত্যু হলো। এখন এখানে ২৩ জন ভর্তি আছে। দুর্ঘটনায় আহত ১৪ জনকে ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে।
গত ২১ জুলাই দুপুরে মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজের একটি ভবনে যুদ্ধবিমান বিধ্বস্ত হয়। এতে ৩৫ জনের মৃত্যুর পাশাপাশি আহত হয় ১৭৩ জন।