হোম > সারা দেশ > ঢাকা

মিরপুরে অগ্নিকাণ্ডে নিহত ১৬ জনের মরদেহ ঢাকা মেডিকেলে

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

ফাইল ছবি

রাজধানীর মিরপুরের রূপনগরে কেমিক্যাল গোডাউন ও পোশাক কারখানায় অগ্নিকাণ্ডে নিহত ১৬ জনের মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজের মর্গে পাঠানো হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) রাত সোয়া ৮টার দিকে ফায়ার সার্ভিসের তিনটি অ্যাম্বুলেন্সেযোগে মরদেহগুলো নিয়ে আসা হয়।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, রাত সোয়া ৮টার দিকে মরদেহগুলো ফায়ার সার্ভিস অ্যাম্বুলেন্সযোগে হাসপাতালে নিয়ে আসে। জরুরি বিভাগের সামনে দেখা যায়, অনেকে তাদের স্বজনদের খুঁজতে আসছে।

এদিকে ফায়ার সার্ভিস সদর দপ্তরের মিডিয়া সেলের কর্মকর্তা তালহা বিন জসিম বলেন, তিনতলা পোশাক কারখানার বিভিন্ন স্থান থেকে ১৬ লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। সব কয়টি মরদেহ ঢাকা মেডিকেলে সবার সহযোগিতায় পাঠানো হয়েছে।

তালহা বিন জসিম বলেন, ধারণা করা হচ্ছে, টিনশেডের একতলা কেমিক্যাল গোডাউনে প্রথমে আগুন লাগে, সেই আগুন মুখোমুখি থাকা পোশাক কারখানায় ছড়িয়ে পড়ে।

মিরপুরে উদ্ধার ১৬ লাশের চেহারা দেখে শনাক্ত সম্ভব নয়, ডিএনএ টেস্ট প্রয়োজন: ফায়ার সার্ভিস
সম্পর্কিত

মিরপুরে রাসায়নিকের গুদাম ও পোশাক কারখানার কোনোটিরই লাইসেন্স, অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা ছিল না

মিরপুরে কারখানার নিচতলা ছিল টক্সিক গ্যাস ও ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন, ওপরে ছাদের দরজা বন্ধ

স্কুলছাত্রীকে অপহরণের পর ধর্ষণ, যুবকের ৪৪ বছরের কারাদণ্ড

মাইলস্টোনে ক্লাসে ধর্ম নিয়ে বিরূপ মন্তব্যের অভিযোগে বিজ্ঞানের শিক্ষককে চাকরিচ্যুত

মিরপুরে উদ্ধার ১৬ লাশের চেহারা দেখে শনাক্ত সম্ভব নয়, ডিএনএ টেস্ট প্রয়োজন: ফায়ার সার্ভিস

রাজধানীর ৩০০ ফিটে প্রাইভেট কারের ধাক্কায় মোটরসাইকেল আরোহী নিহত

‘জুলাই যোদ্ধাকে’ জুলাই ফাউন্ডেশনে পাইপ দিয়ে মারধর, ১৩ জনের বিরুদ্ধে মামলা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শোক দিবস আগামীকাল

মিরপুরে অগ্নিকাণ্ডে নিহত বেড়ে ১৬

কোরআন অবমাননার সময়ের কিছুই মনে নেই অপূর্বের, ৫ দিনের রিমান্ডে
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা