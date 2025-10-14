মিরপুরে অগ্নিকাণ্ডে নিহত ১৬ জনের মরদেহ ঢাকা মেডিকেলে

রাজধানীর মিরপুরের রূপনগরে কেমিক্যাল গোডাউন ও পোশাক কারখানায় অগ্নিকাণ্ডে নিহত ১৬ জনের মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজের মর্গে পাঠানো হয়েছে।
আজ মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) রাত সোয়া ৮টার দিকে ফায়ার সার্ভিসের তিনটি অ্যাম্বুলেন্সেযোগে মরদেহগুলো নিয়ে আসা হয়।
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, রাত সোয়া ৮টার দিকে মরদেহগুলো ফায়ার সার্ভিস অ্যাম্বুলেন্সযোগে হাসপাতালে নিয়ে আসে। জরুরি বিভাগের সামনে দেখা যায়, অনেকে তাদের স্বজনদের খুঁজতে আসছে।
এদিকে ফায়ার সার্ভিস সদর দপ্তরের মিডিয়া সেলের কর্মকর্তা তালহা বিন জসিম বলেন, তিনতলা পোশাক কারখানার বিভিন্ন স্থান থেকে ১৬ লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। সব কয়টি মরদেহ ঢাকা মেডিকেলে সবার সহযোগিতায় পাঠানো হয়েছে।
তালহা বিন জসিম বলেন, ধারণা করা হচ্ছে, টিনশেডের একতলা কেমিক্যাল গোডাউনে প্রথমে আগুন লাগে, সেই আগুন মুখোমুখি থাকা পোশাক কারখানায় ছড়িয়ে পড়ে।