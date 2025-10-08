বাসে আচার খাইয়ে যাত্রীকে অচেতন, অজ্ঞান পার্টির ৫ সদস্যকে পিটুনি

রাজধানীতে চলন্ত বাসে এক যাত্রীকে চেতনানাশক খাইয়ে অচেতন করে টাকা লুট করার সময় অজ্ঞান পার্টির পাঁচ সদস্যকে পিটুনি দিয়েছেন বাসে থাকা শিক্ষার্থীরা। পরে তাঁরা বাস থামিয়ে ওই পাঁচ সদস্যকে হাতিরঝিল থানা-পুলিশের কাছে হস্তান্তর করেন।
আজ বুধবার বেলা আড়াইটার দিকে এ ঘটনা ঘটে।
পুলিশ জানিয়েছে, এ ঘটনায় অচেতন বাসযাত্রী আব্দুল মান্নানকে (৪২) ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। আর গণপিটুনিতে আহত পাঁচজনকে হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে।
তাঁরা হলেন আব্দুর রশিদ (৪৭), কামাল হোসেন (৪৫), বেল্লাল হোসেন (২৪), নুর আলম (৪৬) ও উসমান আলী (৪০)।
হাতিরঝিল থানার উপপরিদর্শক (এসআই) রাজীব হোসেন জানান, আব্দুল মান্নানের বাড়ি বরিশাল জেলার মেহেন্দীগঞ্জ উপজেলায়। রাজধানীর উত্তরায় একটি ভবনের তত্ত্বাবধায়ক তিনি। আজ দুপুরে গুলিস্তানগামী গাজীপুর পরিবহনের একটি বাসে ওই পাঁচ ব্যক্তি তাঁকে আচারজাতীয় বস্তু খাওয়ান। খাওয়ার পরপরই তিনি অচেতন হয়ে পড়েন। এরপর তাঁরা তাঁর কাছে থাকা প্রায় ৬০ হাজার টাকা লুট করার চেষ্টা করেন। বাসে থাকা শিক্ষার্থীরা তা টের পেয়ে তাঁদের গণপিটুনি দেন এবং তাঁদের কাছ থেকে টাকাগুলো উদ্ধার করেন। শিক্ষার্থীরা এরপর হাতিরঝিল রেইনবো ক্রসিংয়ে বাস থামিয়ে অজ্ঞান পার্টির সদস্যদের থানায় নিয়ে আসেন। গণপিটুনিতে আহত পাঁচজনকে আটক করার পর ঢামেক হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।