পুরান ঢাকায় বাসার সিঁড়িতে জবি ছাত্রদল নেতার রক্তাক্ত লাশ

পুরান ঢাকার একটি বাসার সিঁড়িতে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় (জবি) শাখা ছাত্রদল নেতার রক্তাক্ত লাশ পাওয়া গেছে। আজ রোববার (১৯ অক্টোবর) সন্ধ্যার দিকে ওই বাসার সিঁড়িতে লাশটি দেখতে পেয়ে পুলিশে খবর দেন স্থানীয়রা।
নিহত জুবায়েদ রহমান জবির ১৫তম ব্যাচের শিক্ষার্থী ও শাখা ছাত্রদলের আহ্বায়ক কমিটির সদস্য ছিলেন। এ ছাড়া তিনি জবির কুমিল্লা জেলা ছাত্রকল্যাণ সমিতির সভাপতি ছিলেন।
লাশ পাওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) লালবাগ বিভাগের অতিরিক্ত উপপুলিশ কমিশনার (লালবাগ জোন) মো. আমিনুল কবীর তরফদার।
আমিনুল কবীর তরফদার বলেন, ‘পুরান ঢাকায় একটি বাসায় জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় (জবি) শাখা ছাত্রদলের জুবায়েদ রহমান নামের একজনের রক্তাক্ত মরদেহ পড়ে থাকার খবর পায় পুলিশ। তবে কীভাবে তিনি নিহত হয়েছেন বা কারা খুন করেছে—এসব বিষয়ে এখনো কিছু জানি না। ঘটনাস্থলে যাচ্ছি।’