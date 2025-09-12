হোম > সারা দেশ > ঢাকা

রাজধানীতে নারীর বস্তাবন্দী অর্ধগলিত মরদেহ উদ্ধার

ঢামেক প্রতিবেদক

প্রতীকী ছবি

রাজধানীর কদমতলী মুরাদপুর এলাকায় এক নারীর বস্তাবন্দী অর্ধগলিত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ শুক্রবার (১২ সেপ্টেম্বর) সকাল সোয়া ৯টার দিকে মুরাদপুরের হাজি লাল মিয়া সরদার রোড থেকে লাশটি উদ্ধার করে পুলিশ। পরে ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহটি ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের মর্গে পাঠায়।

নিহত নারীর নাম রেখসানা বেগম (৪২)। তাঁর গ্রামের বাড়ি পটুয়াখালী জেলার গলাচিপা থানার সুতাবাড়িয়া গ্রামে। বাবার নাম হাতেম হাং।

কদমতলী থানার উপপরিদর্শক (এসআই) কামরুন নাহার জানান, সকালে ৯৯৯-এর মাধ্যমে জানতে পেরে মুরাদপুরের ওই রোড থেকে প্লাস্টিকের বস্তাবন্দী মরদেহটি উদ্ধার করা হয়। ওই নারীর মুখমণ্ডল অর্ধগলিত ছিল। এ ছাড়া শরীরের কোথাও কোনো আঘাতের চিহ্ন ছিল না। মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হয়েছে। ময়নাতদন্তের পর মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানা যাবে।

পুলিশ কর্মকর্তা আরও বলেন, ‘প্রথমে অজ্ঞাতনামা হিসেবে ওই নারীর মরদেহ পাই। পরে আঙুলের ছাপের মাধ্যমে তাঁর মরদেহ শনাক্ত হয়। তাঁর পরিবারকে খবর দেওয়া হয়েছে। তাঁরা এলে বিস্তারিত জানা যাবে।’

