ধামরাইয়ে অতিরিক্ত মদপানে দুজনের মৃত্যু

ঢাকার ধামরাইয়ে অতিরিক্ত মদপানে দুজনের মৃত্যু হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। আজ শুক্রবার ভোরে কালামপুর আদর্শ গ্রামে এই মৃত্যুর ঘটনা ঘটে।
মৃত ব্যক্তিরা হলেন বিপ্লব কুজু (৩০) ও সুধীর (৪০)। তাঁদের বাড়ি রংপুরের মিঠাপুকুর উপজেলায়। তাঁরা পরিবার নিয়ে কালামপুর আদর্শ গ্রামের আবুল কাশেমের বাড়িতে ভাড়া থাকতেন। তাঁরা মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করতেন।
ধামরাই থানার পুলিশ জানায়, গত বুধবার রাতে বিপ্লব ও সুধীর অতিরিক্ত মদ পান করেন। এর পরপরই তাঁরা অসুস্থ হয়ে পড়েন। পরিবারের লোকজন স্থানীয়ভাবে তাঁদের চিকিৎসা দিয়ে যাচ্ছিলেন। বাড়িতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আজ ভোর ৪টার দিকে কয়েক মিনিটের ব্যবধানে তাঁরা মারা যান।
পুলিশ আরও জানায়, আজ সকালের দিকে পরিবারের লোকজন গোপনে ট্রাকে করে লাশ নিয়ে মিঠাপুকুর যাচ্ছিলেন। বিষয়টি জানতে পেরে স্থানীয়রা লাশ আটকে ধামরাই থানাকে খবর দেয়। পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে লাশ উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়।
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক মৃত ব্যক্তিদের পরিবারের একজন সদস্য জানান, মদপানে মৃত্যু হওয়ায় ভয়ে ও পুলিশি ঝামেলা এড়াতে বিষয়টি গোপন রেখেছিলেন তাঁরা। এ জনই তাঁরা লাশ লুকিয়ে গ্রামের বাড়ি নেওয়ার চেষ্টা করছিলেন।
ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে ধামরাই থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মনিরুল ইসলাম বলেন, লাশ উদ্ধারের পর ময়নাতদন্তের জন্য রাজধানীর সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ ব্যাপারে ধামরাই থানায় পৃথক দুটি অপমৃত্যুর মামলা হয়েছে।