আড়াইহাজারে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত বেড়ে ৪

নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজারে ট্রাক ও সিএনজিচালিত অটোরিকশার সংঘর্ষের ঘটনায় আরও দুজন মারা গেছেন। এ নিয়ে নিহতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪ জনে। নিহতরা হলেন নারায়ণগঞ্জের বন্দর উপজেলার মদনপুর এলাকার আবেদ আলীর ছেলে অটোরিকশাচালক আবুল বাশার (৪৫), ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বাঞ্ছারামপুর উপজেলার হরিনগর গ্রামের সাগর চন্দ্র দাসের ছেলে লিটন চন্দ্র দাস (৩২), একই জেলার নবীনগর উপজেলার কালগড়া গ্রামের আমির হোসেনের স্ত্রী পানু বেগম (৪০) ও নবীনগর বিজয়পাড়া এলাকার আব্দুল কাদেরের ছেলে জাকির হোসেন (৫৫)।
এই ঘটনায় আহত হয়ে চিকিৎসাধীন আছেন ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বাঞ্ছারামপুর থানার চর শিবপুর এলাকার রুবেল মিয়ার মেয়ে সোহাগী (১৮), কালু মিয়ার স্ত্রী রাবেয়া (৫০) ও একই জেলার নবীনগর থানার আলিয়াবাগ এলাকার মোহাম্মদ আলীর ছেলে রিয়াদ (১০)।
আহতরা সবাই ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বলে জানিয়েছেন আড়াইহাজার থানার পরিদর্শক (তদন্ত) মো. সাইফুদ্দীন।
এ ঘটনায় রাত ১০টা পর্যন্ত কোনো মামলা হয়নি।