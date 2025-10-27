হোম > সারা দেশ > ঢাকা

সালমান শাহর স্ত্রী সামিরা ও ডনের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

ফাইল ছবি

চিত্রনায়ক সালমান শাহ হত্যা মামলায় তাঁর স্ত্রী সামিরা হক ও খলনায়ক আশরাফুল হক ওরফে ডনের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। আজ সোমবার (২৭ অক্টোবর) ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট সাইফুজ্জামান দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা জারির নির্দেশ দেন।

রমনা থানার পরিদর্শক ও মামলার তদন্ত কর্মকর্তা আতিকুল আলম খন্দকারের দাখিল করা আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আদালত এই নির্দেশ দেন বলে আদালত সূত্রে জানা গেছে।

তদন্ত কর্মকর্তা ২২ অক্টোবর দুজনের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা চেয়ে আবেদন করেন। আজ শুনানি শেষে আদালত ওই আবেদন মঞ্জুর করেন।

সালমান শাহর মৃত্যুর ২৯ বছর পর আদালতের নির্দেশে ২১ অক্টোবর রমনা থানায় হত্যা মামলা করা হয়। মামলাটি করেন সালমান শাহর মামা মোহাম্মদ আলমগীর। মামলার এজাহারে ১১ জনকে আসামি করা হয়। অজ্ঞাতনামা আসামিও করা হয় কয়েকজনকে।

আসামি করা হয়েছে তাঁরা হলেন সালমান শাহর স্ত্রী সামিরা হক, আলোচিত বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আজিজ মোহাম্মদ ভাই, লতিফা হক লুসি, ডন, ডেভিড, জাভেদ, ফারুক, রুবি, এ সাত্তার, সাজু ও রিজভি আহমেদ ফারহাদ।

এর আগে ২০ অক্টোবর ঢাকার ষষ্ঠ অতিরিক্ত মহানগর দায়রা জজ মো. জান্নাতুল ফেরদৌস ইবনে হক রমনা থানার ওসিকে সালমান শাহর ‘অস্বাভাবিক মৃত্যু’ মামলাকে হত্যা মামলা হিসেবে গ্রহণ করে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশ দেন।

সালমান শাহর মৃত্যুর পর প্রায় ২৯ বছর ধরে রমনা থানার অপমৃত্যু মামলার তদন্ত হয়। এক আদালত থেকে অন্য আদালতে ঘুরতে থাকে বাদীপক্ষ।

সম্পর্কিত

‘উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে সাফল্য আশাব্যঞ্জক, তবে যথেষ্ট নয়’

ঢাকায় পাকিস্তানি গৃহবধূর পাসপোর্ট কেড়ে নেন স্বামী-শাশুড়ি, আটকে রেখে করতেন নির্যাতন

আগামী নির্বাচন পুলিশের নেতিবাচক ইমেজ ভাঙার বড় সুযোগ: আইজিপি

বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী ও পাঁচ বছরের শিশু ধর্ষণের দুই মামলায় তিনজনের যাবজ্জীবন

রাজধানীতে আওয়ামী লীগ ও অঙ্গসংগঠনের ৮ নেতা-কর্মী গ্রেপ্তার

৩৬ বার অপারেশন, অবশেষে বাড়ি ফিরল মাইলস্টোনের শিক্ষার্থী নাভিদ

ভৈরবকে জেলা ঘোষণার দাবিতে রেললাইন অবরোধ: ট্রেনে পাথর নিক্ষেপ ও ভাঙচুর

যাত্রাবাড়ীতে সড়ক দুর্ঘটনায় একজনের মৃত্যু

মেট্রোরেলের বিয়ারিং প্যাডে নিহত আবুল কালাম: মা-বাবার কবরের পাশে চিরনিদ্রায় শায়িত

মেট্রোরেল বন্ধের প্রভাব, সকাল থেকেই রাজধানীতে তীব্র যানজট
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা