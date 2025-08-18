ধারের টাকা চাওয়ায় শিক্ষিকার ভিডিও ফাঁসের হুমকি শিক্ষকের

নীলফামারীর কিশোরগঞ্জে এক শিক্ষিকার গোপন ভিডিও ধারণ করে ছড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দেওয়ার অভিযোগে আবুল খায়ের (৩৮) নামের এক শিক্ষককে গ্রেপ্তার করেছে থানা-পুলিশ।
আজ সোমবার সকালে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন কিশোরগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আশরাফুল ইসলাম। এর আগে গতকাল রোববার তাঁকে ঢাকার গাজীপুরের কাশেমপুরের চক্রবর্তী এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়।
আবুল খায়ের উপজেলার মাগুড়া ইউনিয়নের দর্জিপাড়া এলাকার বাসিন্দা ও মাগুড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক হিসেবে কর্মরত রয়েছেন।
মামলার এজাহার সূত্রে জানা যায়, পাঁচ বছর আগে ভুক্তভোগীর সঙ্গে পরিচয় হয় আবুল খায়েরের। পরে ভুক্তভোগীর কাছ থেকে বোনের বিয়ের কথা বলে চার লাখ টাকা ধার নেন ওই শিক্ষক। পরে ভুক্তভোগীর সঙ্গে সম্পর্ক গভীর হলে তিনি ভুক্তভোগীকে বিভিন্ন সময়ে প্রেমের প্রস্তাব দেন। এতে তাঁদের মধ্যে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হলে তাঁরা ভিডিওকলে কথা বলেন। এ সময় আবুল খায়ের ভুক্তভোগীর গোপন ভিডিও ধারণ করেন। পরে ভুক্তভোগী তাঁকে ধার দেওয়া টাকা ফেরত চাইলে তিনি এসব ভিডিও ছড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দেন। পরে ভুক্তভোগী বাদী হয়ে থানায় মামলা করলে পুলিশ অভিযান চালিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করে।
উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মোসা. মাহমুদা খাতুন বলেন, ‘বিষয়টি গতকাল শুনেছি। এ বিষয়ে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে। তাদের সঙ্গে কথা বলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’