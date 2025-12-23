হোম > সারা দেশ > ঢাকা

গুলশানে প্লট দখল: সাবেক এমপি সালাম মুর্শেদীর জামিন নামঞ্জুর

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

ছবি: সংগৃহীত

জালিয়াতির মাধ্যমে রাজধানীর গুলশানে ২৭ কাঠার একটি সরকারি পরিত্যক্ত প্লট দখলের মামলায় সাবেক সংসদ সদস্য ও বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের সাবেক সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট সালাম মুর্শেদীর জামিন নামঞ্জুর করা হয়েছে।

ঢাকার বিশেষ জজ আদালত-৯-এর অবকাশকালীন বেঞ্চের বিচারক মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ আল মামুন আজ মঙ্গলবার এ আদেশ দেন।

সালাম মুর্শেদীর পক্ষে আজ জামিন চেয়ে শুনানি করেন তাঁর আইনজীবী শাহিনুর রহমান। অন্যদিকে জামিনের বিরোধিতা করেন দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) বিশেষ সরকারি কৌঁসুলি (পিপি) মীর আহমেদ আলী। শুনানি শেষে জামিন আবেদন নামঞ্জুর করেন আদালত।

এ মামলায় সালাম মুর্শেদীসহ ১৩ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠনের শুনানি ধার্য রয়েছে আগামী বছরের ২৪ ফেব্রুয়ারি।

মামলার অপর আসামিরা হলেন রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (রাজউক) সাবেক চেয়ারম্যান হুমায়ুন খাদেম ও প্রকৌশলী এম আজিজুল হক, সাবেক উপপরিচালক (এস্টেট) মো. আজহারুল ইসলাম ও সাবেক তত্ত্বাবধায়ক মো. হাবিব উল্লাহ; গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সাবেক সহকারী সচিব আবদুস সোবহান; কক্সবাজারের রামুর বাসিন্দা ইফফাত হক ও তাঁর স্বামী মোহাম্মদ আব্দুল মঈন; মীর মোহাম্মদ হাসান ও তাঁর ভাই মীর মো. নুরুল আফছার এবং নুরুল হক, রহমান ভূঁইয়া ও মাহবুবুল হক।

গুলশান-২ নম্বরের ১০৪ নম্বর সড়কে পরিত্যক্ত প্লট দখলের অভিযোগে রাজউকের সাবেক চেয়ারম্যানসহ ১১ জনের বিরুদ্ধে ২০২৪ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি মামলা করে দুদক। পরে গত বছরের ৩১ ডিসেম্বর সালাম মুর্শেদীসহ ১৩ জনকে অভিযুক্ত করে আদালতে অভিযোগপত্র (চার্জশিট) দাখিল করে দুদক।

মামলার অভিযোগপত্রে বলা হয়, আসামিরা পরস্পর যোগসাজশে ও সরকারি কর্মচারী হয়ে ক্ষমতার অপব্যবহার করেছেন এবং অসৎ উদ্দেশ্যে গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত গেজেটে খ তালিকাভুক্ত গুলশান আবাসিক এলাকার সিইএন (ডি) ২৭ নম্বর, হোল্ডিং নম্বর-২৯, রোড নম্বর-১০৪ প্লটটি পরিত্যক্ত সম্পত্তির তালিকাভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও অবমুক্তকরণ ছাড়াই জালিয়াতির মাধ্যমে মিথ্যা রেকর্ডপত্র তৈরি করেন; যা পরে হস্তান্তর অনুমতি ও নামজারি অনুমোদন করার মাধ্যমে সরকারি সম্পত্তি আত্মসাতের সুযোগ তৈরি করে। পরে তা সালাম মুর্শেদী ভোগদখল করতে থাকেন।

গত বছরের ১ অক্টোবর সালাম মুর্শেদীকে গ্রেপ্তার করা হয়। এর পর থেকে তিনি কারাগারে আছেন।

