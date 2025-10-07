ট্রেনের ছাদে ছিনতাই, চাকুসহ একজন গ্রেপ্তার

গত ৪ অক্টোবর রাতে মহানগর এক্সপ্রেস ট্রেনের ছাদে ছিনতাইয়ের ঘটনায় জড়িত সন্দেহে একজনকে গ্রেপ্তার করেছে ঢাকা রেলওয়ে পুলিশের গোয়েন্দা শাখা (ডিবি)।
গতকাল সোমবার রাতে রাজধানীর খিলগাঁও এলাকা থেকে আলাউদ্দিন (১৯) নামের ওই তরুণকে ছিনতাইয়ে ব্যবহৃত একটি চাকুসহ গ্রেপ্তার করা হয়। আজ মঙ্গলবার সকালে এ তথ্য জানান ঢাকা রেলওয়ে জেলা পুলিশ সুপার (এসপি) আনোয়ার হোসেন।
পুলিশ সুপার জানান, গত ৬ অক্টোবর গভীর রাতে গোপন তথ্যের ভিত্তিতে খিলগাঁও এলাকায় অভিযান চালানো হয়। সেখান থেকে ৪ অক্টোবর রাতে মহানগর এক্সপ্রেস ট্রেনের ছাদে ছিনতাইয়ের ঘটনায় জড়িত সন্দেহে আলাউদ্দিনকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁর দেওয়া তথ্যমতে, ছিনতাইয়ের কাজে ব্যবহৃত চাকুটি খিলগাঁও রেললাইনের পাশ থেকে উদ্ধার করা হয়।
গ্রেপ্তার আলাউদ্দিনের বিরুদ্ধে এর আগেও একাধিক মামলা রয়েছে, যার মধ্যে হত্যার মামলাও রয়েছে বলে জানান এসপি আনোয়ার হোসেন।
এর আগে একই ছিনতাইয়ের ঘটনায় নজরুল নামের আরেকজনকে ঘটনাস্থল থেকে একটি লুণ্ঠিত মোবাইল ফোনসহ হাতেনাতে আটক করা হয়। এ ঘটনায় আরও যারা জড়িত, তাদের শনাক্ত ও মালামাল উদ্ধারে অভিযান চলছে।