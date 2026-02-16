হোম > সারা দেশ > ঢাকা

বাবা-ভাইসহ সনি র‍্যাংগসের এমডির দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

ছবি: সংগৃহীত

ইলেকট্রনিকস পণ্য আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান সনি র‍্যাংগসের (র‍্যাংগস ইলেকট্রনিকস লিমিটেড) ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) একরাম হোসেনসহ তাঁর পরিবারের তিন সদস্যের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। আজ সোমবার ঢাকার মহানগর দায়রা জজ ও সিনিয়র বিশেষ জজ আদালতের বিচারক মো. সাব্বির ফয়েজ এ নিষেধাজ্ঞা দেন।

পরিবারের অন্য দুই সদস্য হলেন একরাম হোসেনের ভাই সনি র‍্যাংগসের ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর (ডিএমডি) বিনাস হোসেন এবং তাঁদের বাবা সাচিমি ওগাওরা হোসেন।

দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আদালত এ নিষেধাজ্ঞা দেন। আদালতের বেঞ্চ সহকারী রিয়াজ হোসেন আদেশের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

এর আগে দুদকের উপসহকারী পরিচালক মো. আল আমিন তিনজনের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা চেয়ে আবেদন করেন।

আবেদনে বলা হয়েছে, সনি র‍্যাংগসের এমডি ও ডিএমডির বিরুদ্ধে অবৈধভাবে আনুমানিক ১৫-২০ হাজার কোটি টাকা বিদেশে পাচারের গুরুতর অভিযোগ রয়েছে। গোপন অনুসন্ধান এবং অভিযোগ থেকে জানা গেছে, অভিযুক্তদের এবং তাঁদের পরিবারের সদস্যদের নামে দেশে ও বিদেশে বিপুল স্থাবর-অস্থাবর সম্পদ রয়েছে। অভিযুক্ত ব্যক্তিরা এসব সম্পদ বিভিন্ন জায়গায় স্থানান্তর করার চেষ্টা করছেন এবং দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করছেন। এই সম্পদ রক্ষা এবং অপরাধের আলামত সংরক্ষণের স্বার্থে তাঁদের বিদেশযাত্রা ঠেকানো একান্ত প্রয়োজন বলে আবেদনে উল্লেখ করা হয়।

