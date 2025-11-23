হোম > সারা দেশ > ঢাকা

৯ বিয়ে করা মুফতি কাসেমী নারী নির্যাতন মামলায় গ্রেপ্তার

কেরানীগঞ্জ (ঢাকা) সংবাদদাতা

মুফতি মামুনুর রশিদ কাসেমী। ছবি: সংগৃহীত

ঢাকার কেরানীগঞ্জে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে করা মামলায় আইডিয়াল ম্যারেজ ব্যুরোর প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা মুফতি মামুনুর রশিদ কাসেমীকে (৪২) গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

আজ রোববার (২৩ নভেম্বর) বেলা ৩টার দিকে কেরানীগঞ্জ মডেল থানাধীন শাক্তা ইউনিয়নের আটিবাজার এলাকা থেকে উপপরিদর্শক শহিদুল ইসলামের নেতৃত্বে পুলিশের একটি দল তাঁকে গ্রেপ্তার করে।

কেরানীগঞ্জ মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ মনিরুল হক এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। ওসি বলেন, মুফতি মামুনুর রশিদ কাসেমী ৯টি বিয়ে করেছেন। চার বউ বর্তমানে রয়েছে। তিনজন তাঁকে ডিভোর্স দিয়েছেন এবং দুজনের ব্যাপারে সঠিক তথ্য দিতে পারেননি।

ওসি আরও বলেন, সাবেক এক স্ত্রীর পক্ষে তাঁর মামি আন্না পারভিন গতকাল কেরানীগঞ্জ মডেল থানায় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে একটি মামলা করেন। এ মামলার পর আটিবাজার এলাকায় অভিযান চালিয়ে মামুনুর রশিদ কাসেমীকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁর বিরুদ্ধে পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

মামলায় অভিযোগ করা হয়েছে, মামুনুর রশিদ কাসেমী এক নারীকে বিয়ে করার পর সংসার করেন। পরে তালাক দেন। পরে আবার বিয়ে করবেন বলে ওই নারীকে ৬ সেপ্টেম্বর থেকে ১৪ অক্টোবর কাসেমী তাঁর হেফাজতে রেখে লাগাতার ধর্ষণ করেন এবং পরে বিয়ে করতে অস্বীকৃতি জানান।

