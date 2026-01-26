হোম > সারা দেশ > ঢাকা

সাবেক প্রতিমন্ত্রী জাকির হোসেনের স্ত্রী-সন্তানের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

প্রতীকী ছবি

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাবেক প্রতিমন্ত্রী মো. জাকির হোসেনের স্ত্রী সুরাইয়া সুলতানা, ছেলে সাফায়েত বিন জাকির ও মেয়ে জাকিয়া তাবাসসুম সঞ্চয়ীর দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। আজ সোমবার (২৬ জানুয়ারি) ঢাকার মহানগর দায়রা জজ ও সিনিয়র বিশেষ জজ আদালতের বিচারক মো. সাব্বির ফয়েজ এ নির্দেশ দেন।

দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) আবেদন মঞ্জুর করে আদালত এই নিষেধাজ্ঞার আদেশ দেন বলে জানান সংশ্লিষ্ট আদালতের বেঞ্চ সহকারী মো. রিয়াজ হোসেন।

দুদকের সহকারী পরিচালক মো. নাজমুল ইসলাম পৃথক তিনটি আবেদন করেন।

আবেদনে বলা হয়, জাকির হোসেনের স্ত্রী সুরাইয়া, ছেলে সাফায়েত ও মেয়ে জাকিয়ার বিরুদ্ধে অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগ থাকায় সম্পদ বিবরণী দাখিলের নোটিশ জারি করা হয়েছে। সাবেক প্রতিমন্ত্রী জাকির হোসেনের অবৈধ সম্পদ অর্জনে তাঁরা প্রত্যক্ষ সহযোগিতা করেছেন, তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। তাঁরা দেশত্যাগ করতে পারেন বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। তাই সুষ্ঠু অনুসন্ধানের স্বার্থে আদালতের মাধ্যমে তাঁদের বিদেশগমনে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া প্রয়োজন।

সম্পর্কিত

আবেদ আলীর ছেলে সিয়াম ৪ দিনের রিমান্ডে

১৩৭ কোটি টাকা আত্মসাৎ: চার দিনের রিমান্ডে সালমান এফ রহমান

ঢাকা মেডিকেলের ৮ তলা থেকে পড়ে নারীর মৃত্যু, শ্বশুরবাড়িতে নির্যাতনের অভিযোগ

শিক্ষার্থীদের নিয়ে ডিএনসিসির ময়লা কুড়ানোর প্রতিযোগিতা

হাদি হত্যা: অধিকতর তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের তারিখ ফের পেছাল

সাবেক এমপি রুবিনা ও তাঁর স্বামী মোশাররফের আয়কর নথি জব্দের নির্দেশ

ঢাকা মহানগরীর নির্বাচন সুষ্ঠু করতে সরকারের ‘ভিজিল্যান্স ও অবজারভেশন টিম’

রাজধানীর যাত্রাবাড়ীতে ট্রাকের ধাক্কায় মোটরসাইকেলের দুই আরোহী নিহত

খামারের আড়ালে ঘোড়া জবাই, ১১টি জীবিত ও ৮টি জবাই করা ঘোড়া উদ্ধার

দুই দিন পর হাসপাতালে মারা গেলেন কেরানীগঞ্জে গুলিবিদ্ধ সেই বিএনপি নেতা
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা