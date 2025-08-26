পোশাক কারখানা বন্ধ, ঢাকা-আরিচা মহাসড়ক অবরোধ শ্রমিকদের

ঢাকার ধামরাইয়ে মমো ফ্যাশন লিমিটেড নামের একটি পোশাক কারখানা বন্ধের প্রতিবাদে মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন কারখানাটির শ্রমিকেরা।
আজ মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) সকাল ৮টার দিকে ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের ধামরাই থানাধীন জয়পুরা এলাকায় কারখানার সামনে বিক্ষোভ করেন শ্রমিকেরা। পরে ৯টার দিকে সড়ক থেকে সরে যান তাঁরা।
শ্রমিকেরা জানান, সকালে কারখানায় এসে গেটে তালা ও কারখানা বন্ধ ঘোষণার নোটিশ দেখতে পান তাঁরা। নোটিশে বন্ড লাইসেন্স-সংক্রান্ত জটিলতায় আমদানি বন্ধ ও ক্রয়াদেশ না পাওয়ায় কারখানা বন্ধ ঘোষণা করা হয় বলে জানানো হয়। এর প্রতিবাদে সকাল ৮টার দিকে তাঁরা ঢাকা-আরিচা মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ শুরু করেন। একপর্যায়ে তাঁরা চলতি মাসের পূর্ণ বেতন ও বিভিন্ন পাওনা পরিশোধসহ ৬ দফা দাবি তুলে ধরেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় শিল্প পুলিশ ও সেনাবাহিনী। পরে শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলে ৯টার দিকে তাঁদের সড়ক থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। তবে এর পরও শ্রমিকেরা কারখানার সামনে অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। একপর্যায়ে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলে বিষয়টি সমাধান করা হবে বলে আশ্বাস দেওয়া হলে তারা ১০টার দিকে অবরোধ ছেড়ে দেন।
শ্রমিকদের দাবিগুলো হলো—আগস্ট মাসের পূর্ণ বেতন পরিশোধ করতে হবে, শ্রম আইন অনুযায়ী ১২০ দিন তথা চার মাসের বেতন পরিশোধ করতে হবে, বাৎসরিক ছুটির টাকা দিতে হবে, চাকরির বয়সসীমা অনুযায়ী সার্ভিস ফি দিতে হবে, ইদ বোনাস দিতে হবে, ক্ষতিপূরণ দিতে হবে, সব পাওনা একত্রে পরিশোধ করতে হবে।
বিক্ষোভরত এক নারী শ্রমিক বলেন, ‘গতকাল আমরা ডিউটি করেছি। আজ সকালে এসে গেটে তালা ও নোটিশ দেখি। আমরা ১২০ দিনের বেসিক, ছুটির পাওনাসহ শ্রম আইন অনুযায়ী সব পাওনা পরিশোধ করার দাবি জানাই।’
আরেক শ্রমিক বলেন, ‘গতকালও ডিউটি করেছি। আজ কারখানায় এসে নোটিশ ও তালা দেখতে পাই। আমরা আইন মতে যে পাওনা পাব, সেগুলো বুঝিয়ে দিক। আমরা আর কোনো আন্দোলন করব না। মালিকেরা কেউ না আসায় জড়ো হয়ে রাস্তা বন্ধ করেছি।’
এদিকে মম ফ্যাশন লিমিটেড কর্তৃপক্ষের দেওয়া নোটিশে উল্লেখ করা হয়েছে, গত তিন মাস ধরে কাজ না থাকায় শ্রমিক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিয়মিত ছুটি দেওয়া হয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানের বন্ড লাইসেন্স সম্পর্কিত বড় ধরনের জটিলতা হওয়ায় সব ধরনের আমদানি বন্ধ আছে, যার সমাধান সময়সাপেক্ষ। লাইসেন্স-সংক্রান্ত জটিলতার কারণে ক্রেতারাও কাজ দিতে অপারগতা প্রকাশ করেছেন। এ ছাড়া অন্য কোনো কাজও পাওয়া যায়নি। এর পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬-এর ১২ ও ১৬ ধারা মোতাবেক ২৬ আগস্ট ২০২৫ থেকে ৮ অক্টোবর পর্যন্ত কারখানা লে-অফ ঘোষণা করা হলো। এই সময়ে প্রতিষ্ঠানের সব শ্রমিক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৯ এর ধারা ১৬ মোতাবেক ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। এ ছাড়া এর মধ্যে পরিস্থিতি উন্নতি হলে কারখানার নোটিশের মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হবে।
মম ফ্যাশন লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক গোলাম মনির হোসেন বলেন, ‘আমাদের কারখানায় কাজকর্ম নেই। কারখানা ১ মাস ১৫ দিন লে অফ করা হয়েছে। এ জন্য শ্রমিকেরা বিভিন্ন দাবি করেছেন। আমরা তাঁদের নিয়ে বসেছি। সেখানে সমাধান করা হবে।’
আশুলিয়া শিল্পাঞ্চল পুলিশ-১-এর পুলিশ সুপার মোহাম্মদ মোমিনুল ইসলাম ভূঁইয়া বলেন, ‘মালিক-শ্রমিক-বিজিএমইএ সবাই মিলে আমাদের কার্যালয়ে বৈঠকে বসেছেন। প্রায় ৩০০-৪০০ শ্রমিক রয়েছেন। কারখানাটি গতকাল লে অফ করা হয়েছিল, এরই প্রতিবাদে তারা বিক্ষোভ করেন। প্রায় ৪০ মিনিটের মতো সড়ক অবরোধ ছিল। আশা করছি বৈঠকে একটি সমাধান আসবে।’