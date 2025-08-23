হোম > সারা দেশ > ঢাকা

বুড়িগঙ্গা থেকে তরুণ-তরুণীর হাত বাঁধা লাশ উদ্ধার

কেরানীগঞ্জ (ঢাকা) প্রতিনিধি 

ঢাকার বুড়িগঙ্গা নদী থেকে ভাসমান অবস্থায় অজ্ঞাতনামা তরুণ (৩৫) ও তরুণীর (২৬) লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। শনিবার (২৩ আগস্ট) সন্ধ্যা ৭টার দিকে জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯-এ ফোন পেয়ে কেরানীগঞ্জ মডেল থানাধীন বরিশুর ঘাট এলাকা বরাবর মাঝনদী থেকে হাত বাঁধা ওই দুজনের ভাসমান লাশ উদ্ধার করে নৌ পুলিশ।

পরে লাশ দুটি ময়নাতদন্তের জন্য স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজের মর্গে প্রেরণ করা হয়।

বরিশুর নৌ পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ উপপরিদর্শক মোক্তার হোসেন এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

মোক্তার হোসেন বলেন, ‘সন্ধ্যার পর জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯-এর মাধ্যমে ফোন পেয়ে জানতে পারি যে বুড়িগঙ্গা নদীতে দুটি লাশ ভাসছে। সংবাদ পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে দুই তরুণ-তরুণীর লাশ উদ্ধার করি। এ সময় তরুণের পরনে ছিল চেক শার্ট ও ট্রাউজার এবং তরুণীর পরনে ছিল লাল রঙের সালোয়ার ও ছাই রঙের টি-শার্ট।’

এ ছাড়া তরুণ ও তরুণীর একে অপরের হাত একসঙ্গে বাঁধা ছিল। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, লাশ দুটি দু-তিন দিনের পুরোনো। ফলে শরীরে কোনো আঘাতের চিহ্ন রয়েছে কি না, তা পরিলক্ষিত হয়নি।

লাশ দুটি ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ ছাড়া উভয়ের পরিচয় শনাক্তের জন্য আঙুলের ছাপ সংরক্ষণ করা হয়েছে। এই ঘটনায় কেরানীগঞ্জ মডেল থানায় মামলা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

