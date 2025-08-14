হোম > সারা দেশ > ঢাকা

নিষিদ্ধ অবস্থায় রাজনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনার অভিযোগে আওয়ামী লীগের ১৩ নেতা-কর্মী গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

প্রতীকী ছবি

আওয়ামী লীগ নিষিদ্ধ হওয়ার পরও রাজনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনার অভিযোগে দলটির ১৩ নেতা-কর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গত সোমবার রাতে রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে গ্রেপ্তার করা হয় তাদের।

ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি) জানিয়েছে, ঢাকার বিভিন্ন স্থানে গোপনে মিটিং ও সাংগঠনিক কার্যক্রম পরিচালনা করছিল আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গ সংগঠনের নেতা-কর্মীরা। নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও রাজনৈতিক কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়ার অপরাধে গ্রেপ্তার করা হয়েছে তাদের।

ঢাকা মহানগর পুলিশের মুখপাত্র তালেবুর রহমান আজকের পত্রিকাকে জানিয়েছেন গ্রেপ্তারকৃতদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

