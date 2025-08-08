হোম > সারা দেশ > ঢাকা

সাটুরিয়ায় শহীদ সাদের প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী আজ

সাটুরিয়া (মানিকগঞ্জ) প্রতিনিধি

আফিকুল ইসলাম সাদ। ছবি: সংগৃহীত

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে শহীদ আফিকুল ইসলাম সাদের প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী আজ শুক্রবার (৮ আগস্ট)। আজ বেলা ১১টার দিকে মানিকগঞ্জের সাটুরিয়ার দড়গ্রাম কবরস্থানের সামনে কবর জিয়ারতের পর দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

শহীদ সাদ মানিকগঞ্জের সাটুরিয়া উপজেলার দড়গ্রাম গ্রামের শফিকুল ইসলামের বড় ছেলে। সে সাভার ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজের দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র ছিল।

গত ৫ আগস্ট ধামরাই হার্ডিঞ্জ সরকারি উচ্চবিদ্যালয় ও কলেজের সামনে আন্দোলনরত অবস্থায় পুলিশের গুলিতে গুরুতর আহত হয় সাদ। পরে ৮ আগস্ট এনাম মেডিকেল কলেজে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যায় সে।

সাদের প্রথম মৃত্যুবার্ষিকীতে সাটুরিয়ায় দোয়া মাহফিলে আসেন বিএনপির নেতা-নেত্রীরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

দোয়া মাহফিলে উপস্থিত ছিলেন বিএনপির চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার উপদেষ্টা ও মানিকগঞ্জ জেলা বিএনপির সভাপতি আফরোজা খান রিতা, ধামরাই উপজেলা বিএনপির সভাপতি তমিজ উদ্দিন, জেলা বিএনপির কমিটির সদস্য অ্যাডভোকেট আ ফ ম নূরতাজ আলম বাহার, জেলা বিএনপির সাবেক আইনবিষয়ক সদস্য অ্যাডভোকেট আব্দুল আউয়াল, জেলা ছাত্রদলের সভাপতি আব্দুল খালেক শুভ, সাটুরিয়া উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আবুল বাশার সরকার, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রহমান, সাংগঠনিক সম্পাদক শাহীন আযাদ বিপ্লব, উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক আমির হামজা প্রমুখ।

