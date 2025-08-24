হোম > সারা দেশ > ঢাকা

কৃষক দলের সাধারণ সম্পাদক শহিদুলের জামিন

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

কৃষক দলের সাধারণ সম্পাদক শহিদুল ইসলাম। ছবি: সংগৃহীত

সরকারি কাজে বাধা, বেআইনি সমাবেশ ও ভাঙচুরের মাধ্যমে নাশকতা সৃষ্টির অভিযোগে ২০১৭ সালের পল্টন থানার এক মামলায় সাজাপ্রাপ্ত জাতীয়তাবাদী কৃষক দলের সাধারণ সম্পাদক শহিদুল ইসলাম বাবুলকে জামিন দেওয়া হয়েছে। আজ রোববার (২৪ আগস্ট) ঢাকা মহানগর দায়রা জজ আদালতের ভারপ্রাপ্ত বিচারক মো. ইব্রাহিম মিয়া জামিন দেন।

বাবুলের আইনজীবী সাদেকুল ইসলাম ভূঁইয়া (জাদু) বিষয়টি নিশ্চিত করেন। তিনি জানান, শহিদুল ইসলামের আপিল শুনানির জন্য গ্রহণ করে আদালত জামিন দিয়েছেন।

এর আগে ১৮ আগস্ট শহিদুল ইসলাম বাবুল ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে আত্মসমর্পণের পর তাঁকে কারাগারে পাঠানো হয়।

২০২৩ সালের ২৩ নভেম্বর এ মামলায় দণ্ডবিধির পৃথক দুই ধারায় শহিদুলকে সাড়ে তিন বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। রায় ঘোষণার সময় তিনি পলাতক ছিলেন। তখন তাঁর বিরুদ্ধে সাজা পরোয়ানা ইস্যু করা হয়।

মামলার বিবরণে জানা যায়, ২০১৭ সালের ৩১ অক্টোবর বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া কক্সবাজার সফর শেষে গুলশান যাওয়ার পথে দলের নেতা-কর্মীরা পল্টন এলাকায় সরকারবিরোধী স্লোগান দেন। ভিআইপি রোড বন্ধ করে ভাঙচুর চালান। পুলিশের কর্তব্য পালনে বাধা সৃষ্টি করেন।

ওই ঘটনায় পল্টন মডেল থানার এসআই মোহাম্মদ ইব্রাহিম খলিল এই মামলা করেন। তদন্ত শেষে ২০১৯ সালের ১৯ জুলাই আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করেন তদন্তকারী কর্মকর্তা একই থানার এসআই আতাউর রহমান। পরে সাক্ষ্য গ্রহণ শেষে রায় ঘোষণা করা হয়।

১৮ আগস্ট আত্মসমর্পণের পর কারাগারে পাঠানো হলে তিনি রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করেন।

