জাতীয় নির্বাচনে কোনো দল বা ব্যক্তির প্রতি দুর্বল না হওয়ার আহ্বান ডিএমপি কমিশনারের

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

সভায় বক্তব্য দেন ডিএমপি কমিশনার শেখ মো. সাজ্জাত আলী। ছবি: সংগৃহীত

ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) কমিশনার শেখ মো. সাজ্জাত আলী বলেছেন, আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে পুলিশকে শতভাগ নিরপেক্ষভাবে দায়িত্ব পালন করতে হবে। কোনো রাজনৈতিক দল বা ব্যক্তির প্রতি দুর্বলতা প্রদর্শনের সুযোগ নেই।

আজ বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) রাজধানীর রাজারবাগে বাংলাদেশ পুলিশ অডিটরিয়ামে অনুষ্ঠিত ডিএমপির গ্র্যান্ড কল্যাণ সভায় অফিসার ও ফোর্সদের উদ্দেশে এই আহ্বান জানান তিনি।

ডিএমপি কমিশনার বলেন, ‘ফেব্রুয়ারির নির্বাচন আমাদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দীর্ঘদিন দেশের মানুষ ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল। সাধারণ মানুষ যেন নির্বিঘ্নে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারে, সে জন্য আমাদের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে হবে।’

মো. সাজ্জাত আলী আরও বলেন, ২০১৮ সালের কালিমালিপ্ত জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের বিচারের মুখোমুখি করা প্রয়োজন।

বেআইনি সমাবেশ মোকাবিলায় সতর্কতা অবলম্বনের পরামর্শ দিয়ে ডিএমপি কমিশনার বলেন, জনগণের সঙ্গে দূরত্ব সৃষ্টি হয় বা ভুল-বোঝাবুঝি তৈরি করে—এমন কোনো কর্মকাণ্ড এড়িয়ে চলতে হবে।

সভায় বিভিন্ন পদবির পুলিশ সদস্যদের বক্তব্য মনোযোগ দিয়ে শোনেন কমিশনার। তিনি তাঁদের সমস্যাগুলোর সমাধানের আশ্বাস দেন।

ডিএমপি কমিশনার ঘোষণা করেন, দায়িত্ব পালনকালে কোনো সদস্য আহত হলে তাঁর চিকিৎসার পূর্ণ ব্যয়ভার ডিএমপি বহন করবে। পাশাপাশি তিনি পুলিশ সদস্যদের নিয়মিত খেলাধুলা ও স্বাস্থ্যসচেতনতার আহ্বান জানান।

ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের উদ্দেশে সাজ্জাত আলী বলেন, অধীনস্থদের প্রতি সব সময় সহানুভূতিশীল হতে হবে।

সভায় অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (অ্যাডমিন) মো. সরওয়ার বিপিএম-সেবা (অতিরিক্ত আইজি) জানান, থানায় আগত সেবাপ্রত্যাশীদের সুবিধার্থে ডিউটি অফিসারের কক্ষে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র (এসি) স্থাপন করা হচ্ছে।

অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (ক্রাইম অ্যান্ড অপারেশন) এস এন মো নজরুল ইসলাম বলেন, রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড বাড়বে, তাই সবাইকে দায়িত্ব পালনে আরও সতর্ক হতে হবে। তিনি জানান, ডিএমপির বিভিন্ন থানা, ফাঁড়ি ও আদালতের মালখানার জরাজীর্ণ ভবনগুলো সংস্কার করে বসবাস ও কাজের উপযোগী করা হচ্ছে।

কল্যাণ সভায় অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (ডিবি) মো. শফিকুল ইসলাম; অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (লজিস্টিকস, ফিন্যান্স ও প্রকিউরমেন্ট) হাসান মো. শওকত আলী; অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (ট্রাফিক) মো. জিললুর রহমানসহ ডিএমপির যুগ্ম, উপপুলিশ কমিশনারসহ বিভিন্ন পদমর্যাদার প্রায় ৮৫০ জন পুলিশ সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

