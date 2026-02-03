শবেবরাত উপলক্ষে আতশবাজি ও বিস্ফোরক বিক্রি–ব্যবহার নিষিদ্ধ

ধর্মীয় উৎসবকে কেন্দ্র করে শান্তি-শৃঙ্খলা ও জননিরাপত্তা বজায় রাখতে রাজধানীতে আতশবাজি, পটকা, ফটানো, মশাল ও গ্যাস বেলুনসহ বিস্ফোরক দ্রব্যের বিক্রি ও ব্যবহার নিষিদ্ধ করেছে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি)।
ডিএমপির গণবিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, আজ মঙ্গলবার (৩ ফেব্রুয়ারি) সন্ধ্যা ৬টা থেকে আগামীকাল বুধবার (৪ ফেব্রুয়ারি) সকাল ৬টা পর্যন্ত ঢাকা মহানগর এলাকায় সব ধরনের আতশবাজি, পটকা, মশাল ও গ্যাস বেলুন এবং বিস্ফোরক দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয়, পরিবহন ও ব্যবহার নিষিদ্ধ থাকবে।
গণবিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, শবে বরাত উপলক্ষে ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্য রক্ষা, শান্তিপূর্ণভাবে ইবাদত উদযাপন এবং আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে ডিএমপি অর্ডিন্যান্স ১৯৭৬-এর ২৮ ধারায় অর্পিত ক্ষমতাবলে এই নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে।
ডিএমপির কমিশনার শেখ মো. সাজ্জাত আলী স্বাক্ষরিত এ গণবিজ্ঞপ্তিতে নগরবাসীকে আইন মেনে চলার এবং শান্তিপূর্ণভাবে ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালনের আহ্বান জানানো হয়েছে।