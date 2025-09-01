হোম > সারা দেশ > ঢাকা

এক রাতে টঙ্গীর দুই থানার ওসিকে বদলি

টঙ্গী (গাজীপুর) প্রতিনিধি

টঙ্গী পূর্ব ও পশ্চিম থানার বদলি করা দুই ওসি। ফাইল ছবি

গাজীপুরের টঙ্গীতে দুই থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে (ওসি) বদলি করা হয়েছে। পুলিশ সদর দপ্তরের নির্দেশে টঙ্গী পূর্ব ও পশ্চিম থানার দুই ওসিকে একযোগে বদলি করা হয়। রোববার রাতে গাজীপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ (জিএমপি) এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

গাজীপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের অপরাধ দক্ষিণ বিভাগের উপকমিশনার মহিউদ্দিন আহমেদ জানান, পুলিশ সদর দপ্তরের নির্দেশে দুই থানার ওসিকে বদলি করা হয়েছে। টঙ্গী পূর্ব থানার ওসি মুহাম্মদ ফরিদুল ইসলামকে চট্টগ্রাম রেঞ্জে এবং টঙ্গী পশ্চিম থানার ওসি ইসকান্দার হাবিবুর রহমানকে সিলেট রেঞ্জে বদলি করা হয়েছে।

সম্পর্কিত

মুন্সিগঞ্জে ট্রেনে কাটা পড়ে অজ্ঞাত নারীর মৃত্যু

ট্রাফিক ব্যবস্থা: সংকেত বাতি চালু হলেও ভরসা হাতের ইশারা

বুয়েট শিক্ষার্থীদের ওপর পুলিশি হামলার ঘটনায় ডিএমপির তদন্ত কমিটি

গুলশানের হোটেল ওয়েস্টিনে মার্কিন নাগরিকের লাশ

গাজীপুরে পুকুরে ডুবে দুই শিশুর মৃত্যু

অষ্টগ্রামে বিএনপি নেতা ফজলুর রহমানের পক্ষে নাগরিক শপথ

জুলাই হামলায় জড়িত শিক্ষকদের বিচার না হলে জাকসু নির্বাচন আটকে দেওয়ার হুমকি ছাত্রদল নেতার

সিঙ্গাপুরের নিচেই আবদুল্লাহপুর: সংবাদ প্রকাশের পর সেই সড়কের কাজ শুরু

এশিউর গ্রুপের সেই প্রকল্প উচ্ছেদ করল গৃহায়ণ কর্তৃপক্ষ

ফের ৩ দিনের রিমান্ডে ঢাবি ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক সৈকত
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা