পদ্মা সেতুতে ইটিসি পদ্ধতি: ১৪ দিনে ৯৩ যানবাহন পারাপার

আব্দুল্লাহ আল মাসুদ, মুন্সিগঞ্জ প্রতিনিধি

ফাইল ছবি

দেশের দক্ষিণবঙ্গের প্রবেশদ্বার পদ্মা সেতুতে চালু হওয়ার ১৪ দিনে ইলেকট্রনিক টোল কালেকশন তথা ইটিসি পদ্ধতিতে টোল দিয়ে ৯৩টি যানবাহন পারাপার হয়েছে। যানবাহনগুলো ৩৩৬ বার পদ্মা সেতু পাড়ি দিয়েছে। আর এ থেকে গতকাল রোববার বেলা ২টা পর্যন্ত টোল আদায় হয়েছে ৬ লাখ ১৯ হাজার ৩৫০ টাকা। উদ্বোধনের ৩ বছর পর চলতি মাসের ১৫ সেপ্টেম্বর এ সেতুতে ইলেকট্রনিক টোল কালেকশন চালু হয়। এর মধ্য দিয়ে সেতু অবকাঠামোয় প্রথমবারের মতো যুগান্তকারী প্রযুক্তি যুক্ত হয়।

বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের পদ্মা সেতুর সাইট অফিসের নির্বাহী প্রকৌশলী (টোল, ব্রিজ অ্যান্ড বিইএফ ও রোড আরটিডব্লিউ অ্যান্ড বিল্ডিং) আবু সায়াদ এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, সন্তোষজনক ফলাফল হওয়ায় পদ্মা সেতুর ইটিসি লেনে এ পদ্ধতি অব্যাহতভাবে চলতে থাকবে। তা ছাড়া এ পদ্ধতিতে সেতু পারাপারে এখন পর্যন্ত ইমাদ পরিবহনের বাসসহ ৯৩টি যানবাহনের সফল রেজিস্ট্রেশন হয়েছে।

এদিকে, ইটিসি প্রযুক্তি ব্যবহারের কারণে পদ্মা সেতুতে স্বয়ংক্রিয় ক্যামেরা যানবাহনের নম্বর শনাক্ত করে টোল কেটে নিয়ে তাৎক্ষণিক গেট খুলে দিচ্ছে। এতে সাশ্রয় হচ্ছে কর্মঘণ্টা ও জ্বালানি খরচ। আর ইটিসি পদ্ধতিতে নগদ টোল আদায়ের পরিবর্তে গাড়ির উইন্ডশিল্ডে সংযুক্ত রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি আইডেনটিফিকেশন ডিভাইস (আরএফআইডি) ট্যাগ। এর সঙ্গে টোল প্লাজায় স্থাপিত ইটিসি ডিভাইস ব্যবহার করে স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে টোল আদায় করা হচ্ছে।

সংশ্লিষ্ট সেতু বিভাগের একাধিক সূত্রে জানা গেছে, ইটিসি সিস্টেমে আগ্রহী ব্যবহারকারীদের প্রথমে ট্রাস্ট ব্যাংক লিমিটেডের ‘ট্যাপ’ অ্যাপে গিয়ে ‘ডি-টোল’ অপশনে গাড়ি রেজিস্ট্রেশন ও রিচার্জ সম্পন্ন করতে হবে। এরপর পদ্মা সেতুর রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি আইডেনটিফিকেশন বুথে শুধু প্রথমবারের মতো আরএফআইডি ট্যাগ চেক ও রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম শেষ করতে হবে। প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হলে গাড়ি ব্যবহারকারীরা ঘণ্টায় ৩০ কিলোমিটার গতিতে ইটিসি লেন ব্যবহার করতে পারবেন। এ সময় স্বয়ংক্রিয়ভাবে ব্যবহারকারীর অ্যাকাউন্ট থেকে নির্ধারিত টোল কাটা হবে।

তবে মোটরসাইকেল দিয়ে পদ্মা সেতু ব্যবহারকারীরা এর আওতায় পড়েনি। ভবিষ্যতে ট্রাস্ট ব্যাংক লিমিটেড ট্যাপের পাশাপাশি অন্যান্য ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাপও এই সেবার সঙ্গে যুক্ত হবে বলে আশা করছে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ। একই সঙ্গে ট্যাপসহ বিভিন্ন ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাপের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার জন্য কাজ করছে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের এটুআই।

প্রসঙ্গত, ২০২২ সালের ২৫ জুন পদ্মা সেতু উদ্বোধন করা হয়। পরদিন ২৬ জুন থেকে যানবাহন চলাচলের জন্য খুলে দেওয়া হয় এ সেতু।

