হোম > সারা দেশ > ঢাকা

ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে পুলিশের সতর্ক অবস্থান

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে পুলিশের সতর্ক অবস্থান। ছবি: আজকের পত্রিকা

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে শেখ হাসিনার মামলার রায়কে কেন্দ্র করে যাতে কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা বা নাশকতার ঘটনা না ঘটে, সে জন্য রাজধানীর ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বাড়িতে পুলিশ সতর্ক অবস্থানে রয়েছে। সড়কটি বন্ধ করে দিয়ে এর মুখে পুলিশ সাঁজোয়া যান মোতায়েন করেছে।

আজ সোমবার সকালে সরেজমিন সেখানে এমন চিত্র দেখা গেছে।

ঘটনাস্থলে গণমাধ্যমকর্মীদের ভিড় দেখা গেছে। ফুটপাতে প্রায় অর্ধশতাধিক উৎসুক জনতাও উপস্থিত ছিল। তবে সড়কের মুখে পুলিশ ব্যারিকেড এবং সাঁজোয়া যান দিয়ে প্রতিবন্ধকতা স্থাপন করেছে।

এ বিষয়ে ঢাকা মহানগর পুলিশের রমনা বিভাগের অতিরিক্ত উপপুলিশ কমিশনার জিসানুল হক আজকের পত্রিকাকে বলেন, যাতে কোনো নাশকতা ও অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে, সে জন্য পুলিশ সতর্ক অবস্থায় রয়েছে।

সম্পর্কিত

সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে ককটেল বিস্ফোরণ ‎

কঠোর নিরাপত্তা বলয়ে ফরিদপুরের ভাঙ্গা, যান চলাচল স্বাভাবিক

রাজধানীর বংশালে জুতার কারখানায় আগুন, দগ্ধ ৪

ঢাকায় রাত থেকে সকাল পর্যন্ত ৫টি গাড়িতে আগুন, পৃথক স্থানে ককটেল বিস্ফোরণ

ঢাকার সাভার ও ধামরাইয়ে আধা ঘণ্টার ব্যবধানে দুই বাসে আগুন

নিরাপত্তার চাদরে মোড়া আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল এলাকা

শাহজালাল বিমানবন্দরে ভাঙল এয়ার ইন্ডিয়ার উড়োজাহাজের চাকা

কেরানীগঞ্জে থানার ডাম্পিংয়ে থাকা লেগুনায় আগুন

এনসিপির কার্যালয়ের সামনে ককটেল বিস্ফোরণ

রাজধানীর বাড্ডায় বাসে আগুন
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা