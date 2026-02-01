হোম > সারা দেশ > ঢাকা

কামরাঙ্গীরচরে শিশু ধর্ষণচেষ্টার অভিযোগে মামলা, অভিযুক্ত গ্রেপ্তার

ঢামেক প্রতিবেদক

প্রতীকী ছবি

রাজধানীর কামরাঙ্গীরচর এলাকায় চার বছর বয়সী এক শিশুকে ধর্ষণচেষ্টার অভিযোগে একজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল শনিবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে কামরাঙ্গীরচর থানাধীন বড় গ্রাম এলাকায় ঘটনাটি ঘটে। রাত ১১টার দিকে ওই শিশুটিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হয়। এ ঘটনায় থানায় মামলা হয়েছে।

অভিযুক্ত সজীব (১৮) ওই শিশুটির পাশের বাসায় ভাড়া থাকতেন বলে জানান শিশুটির বাবা। তিনি বলেন, গতকাল শনিবার রাতে তাঁদের পাশের বাসার ভাড়াটে সজীব শিশুটিকে নিজের ঘরে নিয়ে যায়। এ সময় শিশুটির চিৎকারে আশপাশের লোকজন গিয়ে সজীবের ঘর থেকে শিশুটিকে উদ্ধার করে। রাতেই তাঁকে ঢাকা মেডিকেলে নেওয়া হয়।

কামরাঙ্গীরচর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. ওমর ফারুক জানান, রাতে কামরাঙ্গীরচর এলাকায় একটি বাসায় শিশুকে ধর্ষণের চেষ্টার অভিযোগ ওঠে সজীব নামের এক তরুণের বিরুদ্ধে। আশপাশের লোকজন অভিযুক্তকে গণধোলাই দিয়ে পুলিশে সোপর্দ করে। শিশুটির মা বাদী হয়ে থানায় মামলা করার পর অভিযুক্ত সজীবকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়।

তদন্তের স্বার্থে শিশুটিকে আবার ঢাকা মেডিকেলে নেওয়া হবে বলে জানান ওসি।

সম্পর্কিত

পি কে হালদারের সহযোগী নাহিদা রুনাইয়ের ফ্ল্যাট-ভবনসহ জমি ক্রোক

সাবেক এমপি বাহাউদ্দিন নাছিমের ৩৩ কোটি টাকা অবরুদ্ধের নির্দেশ

রাজধানীতে পৃথক স্থানে দুই শিক্ষার্থীসহ তিনজনের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

নারীদের নিয়ে জামায়াত আমিরের ‘মন্তব্য’, জবি শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ

জুলাই অভ্যুত্থানে আশুলিয়ায় লাশ পোড়ানোর রায় ৫ ফেব্রুয়ারি

রাজধানীতে নির্মাণাধীন ভবন থেকে পড়ে শ্রমিকের মৃত্যু

অবশ্যই শরিয়াহ মোতাবেক নগরকান্দা-সালথা পরিচালিত হবে: শামা ওবায়েদ

স্কুলে ভোট প্রার্থনা ও টাকা প্রদান, বিএনপি জোটের প্রার্থীকে দেড় লাখ টাকা জরিমানা

রাজধানীর ডেমরা থেকে ৫ গ্রেনেড উদ্ধার

বনানীতে কর্কশিট ও হার্ডবোর্ডের গোডাউনে আগুন
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা