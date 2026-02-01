কামরাঙ্গীরচরে শিশু ধর্ষণচেষ্টার অভিযোগে মামলা, অভিযুক্ত গ্রেপ্তার

রাজধানীর কামরাঙ্গীরচর এলাকায় চার বছর বয়সী এক শিশুকে ধর্ষণচেষ্টার অভিযোগে একজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল শনিবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে কামরাঙ্গীরচর থানাধীন বড় গ্রাম এলাকায় ঘটনাটি ঘটে। রাত ১১টার দিকে ওই শিশুটিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হয়। এ ঘটনায় থানায় মামলা হয়েছে।
অভিযুক্ত সজীব (১৮) ওই শিশুটির পাশের বাসায় ভাড়া থাকতেন বলে জানান শিশুটির বাবা। তিনি বলেন, গতকাল শনিবার রাতে তাঁদের পাশের বাসার ভাড়াটে সজীব শিশুটিকে নিজের ঘরে নিয়ে যায়। এ সময় শিশুটির চিৎকারে আশপাশের লোকজন গিয়ে সজীবের ঘর থেকে শিশুটিকে উদ্ধার করে। রাতেই তাঁকে ঢাকা মেডিকেলে নেওয়া হয়।
কামরাঙ্গীরচর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. ওমর ফারুক জানান, রাতে কামরাঙ্গীরচর এলাকায় একটি বাসায় শিশুকে ধর্ষণের চেষ্টার অভিযোগ ওঠে সজীব নামের এক তরুণের বিরুদ্ধে। আশপাশের লোকজন অভিযুক্তকে গণধোলাই দিয়ে পুলিশে সোপর্দ করে। শিশুটির মা বাদী হয়ে থানায় মামলা করার পর অভিযুক্ত সজীবকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়।
তদন্তের স্বার্থে শিশুটিকে আবার ঢাকা মেডিকেলে নেওয়া হবে বলে জানান ওসি।