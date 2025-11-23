হোম > সারা দেশ > ঢাকা

দুই অটোরিকশার সংঘর্ষে গণ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক নিহত

সাভার (ঢাকা) প্রতিনিধি

মুহাম্মদ আকতার-উল-আলম। ছবি: সংগৃহীত

ঢাকার ধামরাইয়ে দুই অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষে গণ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মুহাম্মদ আকতার-উল-আলম (৫০) নিহত হয়েছেন। আজ রোববার (২৩ নভেম্বর) সকালে ধামরাই উপজেলার ভাড়ারিয়া এলাকায় ধামরাই-কালিয়াকৈর আঞ্চলিক সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

মুহাম্মদ আকতার-উল-আলমের গ্রামের বাড়ি টাঙ্গাইলের ধনবাড়ী এলাকায়। তিনি আশুলিয়ার জিরানী এলাকার মান্নান কলেজ এলাকায় আব্দুর রহিম মেম্বারের বাড়িতে বসবাস করতেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, আকতার-উল-আলম সকাল ৮টার দিকে ধামরাই আমতলা বাজার থেকে ঢুলিভিটা যাওয়ার জন্য সিএনজিচালিত অটোরিকশায় রওনা দেন। ভাড়ারিয়া রোডে পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি অটোরিকশার সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। এতে গুরুতর আহত অবস্থায় স্থানীয় বাসিন্দারা তাঁকে উদ্ধার করে ধামরাই উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। সেখানে চিকিৎসকেরা অবস্থা সংকটাপন্ন দেখে দ্রুত গণস্বাস্থ্য মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরের পরামর্শ দেন। গণস্বাস্থ্য হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

গণস্বাস্থ্য সমাজভিত্তিক মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সার্জারি বিভাগের রেজিস্ট্রার রতনগীর কবীর জানান, দুর্ঘটনার পর তাঁর মাল্টিপল ইঞ্জুরি ছিল। মৃত্যুর আগ মুহূর্তেই হাসপাতালে আনা হয়। আনার পরও একবার রেসপন্স করেছেন। হাসপাতালে আনার পর তিনি প্রায় ৩০ মিনিট জীবিত ছিলেন।

পরে দুপুর ১২টার দিকে মরদেহ সর্বশেষ কর্মস্থল গণ বিশ্ববিদ্যালয়ে আনা হয়। সেখানেই তাঁর জানাজা সম্পন্ন হয়। এরপর দাফনের জন্য তাঁর জন্মস্থান টাঙ্গাইলের ধনবাড়ীতে নিয়ে যাওয়া হয়।

মৃত্যুর খবরে গণ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আবুল হোসেন শোক জানিয়েছেন।

গণ বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার মো. ওয়াহিদুজ্জামান আজকের পত্রিকাকে বলেন, মুহাম্মদ আকতার-উল-আলমকে গণস্বাস্থ্য সমাজভিত্তিক মেডিকেল কলেজ হাসাপাতালে আনা হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। তিনি মাথাসহ শরীরের বিভিন্ন স্থানে আঘাত পেয়েছিলেন।

উল্লেখ্য, আকতার-উল-আলম গণ বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি বিভাগ প্রতিষ্ঠার পর থেকে কর্মরত ছিলেন। দীর্ঘদিন ইংরেজি বিভাগের বিভাগীয় প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

সম্পর্কিত

কেরানীগঞ্জে গ্যাসের আগুনে পুড়ল তিনটি টিনের ঘর

৯ বিয়ে করা মুফতি কাসেমী নারী নির্যাতন মামলায় গ্রেপ্তার

বাউলদের ওপর হামলার প্রতিবাদে উদীচীর নিন্দা

জাবিতে ভর্তির রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম উদ্বোধন

জামিন পেলেন আসাম থেকে পুশ ইন হওয়া ভারতীয় নাগরিক সখিনা বেগম

শিবচরে ট্রেনের ধাক্কায় প্রতিবন্ধী নারী নিহত

নির্বাচনে পুলিশ সদস্যরা নিরপেক্ষ দায়িত্ব পালন করবে: জিএমপি কমিশনার

ফরিদপুরে কিশোরীকে অচেতন করে ধর্ষণের অভিযোগে যুবক গ্রেপ্তার

তিতুমীর কলেজে ছাত্রদল-শিবিরের সংঘর্ষ

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অতি ঝুঁকিপূর্ণ ৪৪ ভবন: ঝুঁকিতে হাজারো শিক্ষার্থীর জীবন
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা