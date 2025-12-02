হোম > সারা দেশ > ঢাকা

জাতীয়করণে প্রধান উপদেষ্টার হস্তক্ষেপ কামনা প্রাথমিক শিক্ষকদের

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

জাতীয়করণের দাবিতে প্রধান উপদেষ্টার হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের আন্দোলনরত শিক্ষকেরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর দ্রুত জাতীয়করণের দাবিতে লাগাতার অবস্থান কর্মসূচি চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দিয়েছে বাংলাদেশ বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সাধারণ শিক্ষক ঐক্য পরিষদ। এ ক্ষেত্রে প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের হস্তক্ষেপ কামনা করেছে সংগঠনটি।

আজ মঙ্গলবার (২ ডিসেম্বর) জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে অবস্থান কর্মসূচির ২৪তম দিনে এমন দাবি জানান আন্দোলনরত শিক্ষকেরা।

সংগঠনটি জানিয়েছে, ২০১৩ সালের ৯ জানুয়ারির গেজেটের আলোকে যেসব বিদ্যালয় এখনো জাতীয়করণের বাইরে রয়ে গেছে, সেসব বিদ্যালয়ের দাবি আদায়ে প্রধান উপদেষ্টার সরাসরি হস্তক্ষেপ এখন একান্ত প্রয়োজন।

বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা জানান, ২০১৩ সালে প্রকাশিত প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী ২০১২ সালের ২৭ মের আগে আবেদন করা, দলিল করা ও স্থায়ী-অস্থায়ী নিবন্ধিত সব বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণের আওতায় আসার কথা থাকলেও রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কারণে ৩০ হাজারের বেশি বিদ্যালয়ের মধ্যে ২৬ হাজার ১৯৩টি জাতীয়করণ করা হয়।

শিক্ষকেরা বলেন, ২০১৬ সালের ২৮ জুলাই প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিদ্যালয় শাখার উপসচিব গোপাল চন্দ্র দাস স্বাক্ষরিত পত্রে জাতীয়করণযোগ্য বিদ্যালয় যাচাই-বাছাই করে ১৫ কর্মদিবসের মধ্যে পাঠানোর নির্দেশনা দেওয়া হলেও তা বাস্তবায়ন হয়নি।

শিক্ষকেরা জানান, ২০১৮ সালের মার্চে সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদনে তৎকালীন মহাপরিচালক ড. এফ এম মঞ্জুর কাদিরও জানিয়েছেন, প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ পেলেই বঞ্চিত বিদ্যালয়গুলোর জাতীয়করণের কাজ শুরু হবে। একই বছরের ২০ ফেব্রুয়ারি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকেও জাতীয়করণের বিষয়ে প্রয়োজনীয় সারসংক্ষেপ পাঠানোর নির্দেশনা দেওয়া হয়। এ ছাড়া ২০২০ সালে একাদশ জাতীয় সংসদের ১৩তম বৈঠকেও সংসদ সদস্যরা বাদ পড়া প্রতিষ্ঠানের জাতীয়করণ বিষয়ে প্রশ্ন তোলেন। ২০২০-২১ অর্থবছরের জাতীয় বাজেটে বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণের উল্লেখ থাকলেও কার্যকর অগ্রগতি হয়নি।

২০১৮ সালে ১৮ দিন, ২০১৯ সালে ৫৬ দিন, ২০২২ সালে দুই দিন, ২০২৩ সালে ১৭ দিন, ২০২৪ সালে ৯ দিনসহ বিভিন্ন সময় আন্দোলন করলেও অগ্রগতি হয়নি বলেও জানিয়েছেন আন্দোলনরত বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা ৷

সর্বশেষ ২০২৫ সালের ৩ ফেব্রুয়ারি প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয় থেকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশনা দিয়ে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ে চিঠি পাঠানো হলে তা-ও বাস্তবায়নের উদ্যোগ দেখা যায়নি। যদিও গত ২৮ ফেব্রুয়ারি প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কনসালটেশন কমিটি অনধিক ৫ হাজার বঞ্চিত বিদ্যালয় জাতীয়করণের সুপারিশ পাঠিয়েছে বলেও জানান তাঁরা।

গত ৯ নভেম্বর থেকে শুরু হওয়া লাগাতার অবস্থান কর্মসূচি ২৪তম দিনেও চলমান রয়েছে। দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন অব্যাহত থাকবে বলে জানিয়েছেন তাঁরা। অবস্থান কর্মসূচিতে সাধারণ শিক্ষক ঐক্য পরিষদের বাবুল আখতার, জুয়েল মিয়া, মো. নিজাম উদ্দিন, কামরুন নাহার নুপুরসহ অন্তত ২০ জন শিক্ষক রয়েছেন।

