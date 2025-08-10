হোম > সারা দেশ > ঢাকা

নরসিংদীতে হাসপাতাল থেকে নবজাতক চুরি

নরসিংদী প্রতিনিধি

নরসিংদীর বাসাইলে ন্যাশনাল হেলথ কেয়ার হাসপাতাল। ছবি: আজকের পত্রিকা

নরসিংদীর একটি বেসরকারি হাসপাতাল থেকে এক দিন বয়সী নবজাতক চুরি হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। আজ রোববার (১০ আগস্ট) দুপুরে পৌর এলাকার বাসাইলে ন্যাশনাল হেলথ কেয়ার হাসপাতালে এ ঘটনা ঘটে।

ওই নবজাতক জেলার শিবপুর উপজেলার বাড়ৈআলগী এলাকার সিএনজিচালিত অটোরিকশাচালক শরীফ মিয়া ও মিথিলা দম্পতির সন্তান।

শিশুটির স্বজন ও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানায়, মিথিলা গতকাল শনিবার (৯ আগস্ট) বিকেলে ন্যাশনাল হেলথ কেয়ার হাসপাতালে অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে ছেলেসন্তানের জন্ম দেন। আজ দুপুরে হাসপাতালের কেবিনে নবজাতককে পাওয়া না গেলে তুমুল হট্টগোল বেধে যায়। খবর পেয়ে পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

স্বজনদের অভিযোগ, হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের গাফিলতি এবং অব্যবস্থাপনার কারণে নবজাতক চুরির ঘটনা ঘটেছে। এদিকে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের দাবি, পরিবারের উপস্থিতিতেই চুরির ঘটনা ঘটেছে। এখানে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কোনো ধরনের অবহেলা ছিল না।

হাসপাতালের প্রতিষ্ঠাতা মুজিবুর রহমান জানান, মিথিলার নাম নিয়ে স্বজন পরিচয়ে একজন নারী হাসপাতালে ঢোকেন। এ সময় রোগীর পরিবারের লোকজনও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। এরপরই নবজাতককে পাওয়া যাচ্ছে না বলে জানান রোগীর স্বজনেরা।

সিসিটিভি ফুটেজ পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, বোরকা পরা অপরিচিত এক নারী আঁচলের নিচে করে কিছু একটা নিয়ে হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে গেছেন। ধারণা করা হচ্ছে, ওই নারী নবজাতককে চুরি করে নিয়ে গেছেন।

নরসিংদী মডেল থানার উপপরিদর্শক অনিক কুমার গুহ জানান, একটি নবজাতক চুরি যাওয়ার খবর পেয়ে হাসপাতালে থাকা সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করেছি। নবজাতক উদ্ধারের চেষ্টায় পুলিশ কাজ করছে।

