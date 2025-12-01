হোম > সারা দেশ > ঢাকা

শোকজ করব না, আচরণবিধি লঙ্ঘন করলে প্রার্থিতা বাতিল: ইসি আনোয়ারুল

নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি

কর্মশালায় বক্তব্য দেন ইসি আনোয়ারুল ইসলাম সরকার। ছবি: আজকের পত্রিকা

নির্বাচন কমিশনার (ইসি) আনোয়ারুল ইসলাম সরকার বলেছেন, ‘আচরণবিধি লঙ্ঘন করলে কাউকে ছাড় দেবে না নির্বাচন কমিশন। এ ক্ষেত্রে আমরা কোনো শোকজ করব না, যে প্রার্থী আচরণবিধি লঙ্ঘন করবেন, তাঁর প্রার্থিতা বাতিল হয়ে যাবে।’

সোমবার (১ ডিসেম্বর) নারায়ণগঞ্জ বন্দরে সায়রা গার্ডেনে ‘নির্বাচনপ্রক্রিয়ায় ভোট গ্রহণকারী কর্মকর্তাদের চ্যালেঞ্জগুলো নিরূপণ ও উত্তরণের উপায়’ শীর্ষক এক কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

ইসি আরও বলেন, যেনতেনভাবে কোনো নির্বাচনের আয়োজন হবে না। যেখানে জরিমানা করা দরকার, যেখানে জেল দেওয়া দরকার, ম্যাজিস্ট্রেটরা সব সময় তৎপর থাকবেন এবং যথাযথ ব্যবস্থা নেবেন।

নির্বাচনকালে পোস্টারের বিষয়ে তিনি বলেন, ‘এবার নির্বাচনের সময় কোনো পোস্টার থাকবে না। তফসিল ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে আমরা এ বিষয়ে কঠোর হবো। প্রার্থীদের সবার জন্য একটি লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড তৈরি করার জন্য যা যা করা দরকার সব করব।’

নির্বাচন কেন্দ্রে আইনশৃঙ্খলার বিষয়ে তিনি বলেন, ‘কমিশনের একটি মনিটরিং সেল থাকবে, আইনশৃঙ্খলা এবং প্রশাসনের সমন্বয়ে যেকোনো মুহূর্তে সহজে সিদ্ধান্ত নিতে পারবে তারা। আমরা আশা রাখি, এবারের নির্বাচন একটি সর্বোত্তম নির্বাচন হবে।’

এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন নির্বাচনী প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক হাসানুজ্জামান, নারায়ণগঞ্জের জেলা প্রশাসক রায়হান কবির, নারায়ণগঞ্জ জেলা পুলিশ সুপার মোহাম্মদ মিজানুর রহমান মুন্সী, উপসচিব মোস্তফা হাসান, আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা ইউনুচ আলী প্রমুখ।

