হোম > সারা দেশ > ঢাকা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজয় একাত্তর হলে আগুন

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজয় একাত্তর হলে আগুন লেগেছে। ছবি: আজকের পত্রিকা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) বিজয় একাত্তর হলের এক্সটেনশন ভবনে আগুন লেগেছে। আজ সোমবার (২৪ নভেম্বর) সন্ধ্যা ৬টা ১৩ মিনিটের দিকে আগুন লাগার খবর পায় ফায়ার সার্ভিস। এর কিছুক্ষণের মধ্যে ফায়ার সার্ভিস ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করে ফায়ার সার্ভিস। ছবি: আজকের পত্রিকা

পাশে থাকা একটি দোকানের গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণ হয়ে এই আগুনের সূত্রপাত হয় বলে প্রাথমিকভাবে জানা যায়।

বিজয় একাত্তর হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. স ম আলী রেজা আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘হলের পাশের দোকানের গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণ থেকে এই আগুনের সূত্রপাত হয়েছে বলে জেনেছি। পরে বিস্তারিত জানা যাবে।’

প্রত্যক্ষদর্শী শিক্ষার্থীরা জানান, সন্ধ্যায় হঠাৎ করেই হলের এক্সটেনশন থেকে বিকট শব্দ শোনা যায় এবং এরপরই আগুন ও ধোঁয়া বের হতে দেখা যায়।

সম্পর্কিত

সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালের স্ত্রীর আয়কর নথি জব্দের আদেশ

সাবেক এলজিআরডিমন্ত্রীর এপিএস ফুয়াদের ৫ কোটি টাকার সম্পত্তি ক্রোক

উত্তরায় দুই ব্যবসায়ীকে কুপিয়ে লাখ টাকা ছিনতাইয়ের অভিযোগ

গজারিয়ায় জনতার হাতে এক ডাকাত সদস্য আটক, অস্ত্র-গুলি উদ্ধার

‎মোহাম্মদপুরে অপহরণ ও নির্যাতনে জড়িত থাকার অভিযোগে গ্রেপ্তার ৯

সন্ত্রাসবিরোধী আইনের মামলায় ঢাবি শিক্ষক হাফিজুর রহমান কার্জনের জামিন

কাল থেকে অনলাইনেই মেট্রোরেলের র‍্যাপিড পাস ও এমআরটি কার্ড রিচার্জ

পরপর তিন ভূমিকম্প, আতঙ্কিত নরসিংদীবাসীর রাত কাটল খোলা আকাশের নিচে

রাজধানীর বনশ্রীতে কাভার্ড ভ্যানের ধাক্কায় নারীর মৃত্যু, চালক আটক

তাজরিন ট্র্যাজেডির ১৩ বছর, ফুলেল শ্রদ্ধায় স্মরণ
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা