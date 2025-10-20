গাজীপুরে চলন্ত অ্যাম্বুলেন্সে অগ্নিকাণ্ড

গাজীপুরের কালিয়াকৈরে ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কে চলন্ত একটি অ্যাম্বুলেন্সে হঠাৎ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। তবে এ সময় অ্যাম্বুলেন্সে কোনো রোগী না থাকায় হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। খবর পেয়ে কালিয়াকৈর ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণ করে।
আজ সোমবার (২০ অক্টোবর) সন্ধ্যা সোয়া ৭টার দিকে কালিয়াকৈর উপজেলার সূত্রাপুর ইউনিয়নের জিএমএস টেক্সটাইল গার্মেন্টসের সামনে মহাসড়কে এ ঘটনা ঘটে।
স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, গাজীপুরের কালিয়াকৈর উপজেলার সাবেহ বাজার এলাকার বাসিন্দা সুজন মিয়া একটি অ্যাম্বুলেন্স কিনে ভাড়া চালাতেন। অ্যাম্বুলেন্সের ইঞ্জিনে কিছু সমস্যার কারণে স্থানীয় একটি গ্যারেজে মেরামত করতে দিয়েছিলন। মেরামত শেষে আজ সন্ধ্যা সোয়া ৭টার দিকে অ্যাম্বুলেন্সটি নিয়ে তিনি বাড়ি ফিরছিলেন। পথে ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কের সূত্রাপুর এলাকায় জিএমএস কারখানার সামনে পৌঁছালে হঠাৎ ইঞ্জিন হিট হয়ে আগুন ধরে যায়। চালক তাৎক্ষণিকভাবে অ্যাম্বুলেন্সটি সড়কের পাশে থামিয়ে দ্রুত নেমে গিয়ে প্রাণে রক্ষা পান। কিছুক্ষণের মধ্যে পুরো অ্যাম্বুলেন্সটি আগুনে জ্বলতে থাকে। স্থানীয় লোকজন আগুন নেভানোর চেষ্টা করেন, তবে সিএনজি সিলিন্ডার বিস্ফোরণের আশঙ্কায় কেউ কাছে যেতে সাহস পাননি।
কালিয়াকৈর ফায়ার সার্ভিসের স্টেশন কর্মকর্তা ইফতেখার রায়হান জানান, ব্যস্ততম ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কে চলন্ত অবস্থায় একটি অ্যাম্বুলেন্সে আগুন লাগার খবর পেয়ে কালিয়াকৈর ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ শুরু করে। ১০ মিনিটে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। ততক্ষণে অ্যাম্বুলেন্সটি পুড়ে যায়।
ইফতেখার রায়হান আরও জানান, আগুনের সূত্রপাত কীভাবে হয়েছে, তা তদন্তের পর জানা যাবে। অ্যাম্বুলেন্সে কেউ না থাকায় এতে কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি।