ইবি শিক্ষিকা হত্যা: লিখিত স্টেটমেন্টে হত্যার কথা স্বীকার করলেন অভিযুক্ত ফজলুর

ইবি সংবাদদাতা

নিহত সহকারী অধ্যাপক আসমা সাদিয়া রুনা। ছবি: সংগৃহীত

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের (ইবি) সমাজকল্যাণ বিভাগের সভাপতি ও সহকারী অধ্যাপক আসমা সাদিয়া রুনা হত্যার ঘটনায় অভিযুক্ত কর্মচারী ফজলুর রহমান লিখিত স্টেটমেন্টে হত্যাকাণ্ড ঘটানোর বিষয়টি স্বীকার করেছেন। আজ বৃহস্পতিবার (৫ মার্চ) দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের আবাসিক চিকিৎসা কর্মকর্তা (আরএমও) ইমাম হোসেন এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

ইমাম হোসেন বলেন, বুধবার রাতে পুলিশের উপস্থিতিতে ফজলুর রহমানের লিখিত স্টেটমেন্ট নেওয়া হয়। সেখানে তিনি উল্লেখ করেন, বিভাগীয় প্রধান তাঁকে বদলি করা এবং বেতন বন্ধ করে দেওয়ায় তাঁর মনে ক্ষোভ তৈরি হয়। সেই ক্ষোভ থেকেই তিনি এই ঘটনা ঘটিয়েছেন বলে স্বীকার করেন।

ইমাম হোসেন বলেন, ফজলুর রহমানকে বর্তমানে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে (আইসিইউ) ভর্তি রাখা হয়েছে। তিনি আশঙ্কামুক্ত। তাঁকে ডাকলে তিনি সাড়া দিচ্ছেন এবং চোখ মেলে তাকাচ্ছেন। কিছু জানতে চাইলে কলম দিয়ে লিখে উত্তর দিতে পারছেন। বুধবার রাতেই পুলিশের কর্মকর্তারা তাঁর দুই পাতার লিখিত বক্তব্য নিয়ে গেছেন। তিনি আরও বলেন, ফজলুর রহমানের পরিবারের সদস্যরা হাসপাতালে আসছেন এবং তাঁকে ঢাকায় নিয়ে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন।

এদিকে নিহত সহকারী অধ্যাপক আসমা সাদিয়ার স্বামীর বড় ভাই আবদুর রশিদ বলেন, ‘কর্মস্থলে এমন হত্যাকাণ্ড অত্যন্ত ন্যক্কারজনক। এই ঘটনায় কিছু রাঘব বোয়াল জড়িত আছে। আমরা প্রশাসনের কাছে তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করছি। ইতিমধ্যে মামলার প্রস্তুতি ও জিডি করা হয়েছে।’

এ ছাড়া বৃহস্পতিবার সকালে আসমা সাদিয়ার মরদেহের ময়নাতদন্ত সম্পন্ন হয়েছে বলে নিশ্চিত করেছেন কুষ্টিয়া সদর হাসপাতালের আরএমও ইমাম হোসেন ও চিকিৎসা কর্মকর্তা রুমন রহমান।

