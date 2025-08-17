হোম > সারা দেশ > ঢাকা

মহাখালীতে ফিলিং স্টেশনে আগুন

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

মহাখালীতে ফিলিং স্টেশনে আগুন লেগেছে। ছবি: সংগৃহীত

রাজধানীর মহাখালীতে ‘ইউরেকা এন্টারপ্রাইজ’ নামের একটি সিএনজি ফিলিং স্টেশনে অগ্নিকাণ্ড ঘটেছে। আজ রোববার (১৭ আগস্ট) সন্ধ্যায় আগুনের খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের ছয়টি ইউনিট ঘটনাস্থলে যাচ্ছে।

আজকের পত্রিকাকে এ নিশ্চিত করে ফায়ার সার্ভিস সদর দপ্তর।

ফায়ার সার্ভিস সদর দপ্তর জানায়, রোববার সন্ধ্যা ৭টা ১৮ মিনিটের দিকে মহাখালী রেলগেটের কাছে ‘ইউরেকা এন্টারপ্রাইজ’ নামের একটি সিএনজি ফিলিং স্টেশনে আগুন লাগার খবর পায়। ফায়ার সার্ভিসের ছয়টি ইউনিট ঘটনাস্থলে যাচ্ছে।

আগুন লাগার কারণ ও হতাহতের বিষয়ে তাৎক্ষণিকভাবে কিছু জানা যায়নি।

