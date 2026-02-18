সাবেক দুই সংসদ সদস্যসহ ৬ জনের আয়কর নথি জব্দের নির্দেশ

দুর্নীতির অভিযোগ থাকায় ময়মনসিংহের সাবেক সংসদ সদস্য কাজিম উদ্দিন আহমেদ ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ-৩ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য মো. আব্দুল ওয়াদুদসহ ছয়জনের আয়কর নথি জব্দের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আজ বুধবার ঢাকার মহানগর দায়রা জজ ও সিনিয়র বিশেষ জজ আদালতের বিচারক মো. সাব্বির ফয়েজ এই নির্দেশ দেন।
অন্য যাঁদের আয়কর নথি জব্দের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তাঁরা হলেন বাংলা টিভির ব্যবস্থাপনা পরিচালক সৈয়দ সামাদুল হক, ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের ৩০ নম্বর ওয়ার্ডের সাবেক কাউন্সিলর আবুল হাসেম হাসু ও তাঁর স্ত্রী পারভীন আক্তার এবং সাবেক এমপি মো. আব্দুল ওয়াদুদের স্ত্রী মর্জিনা ওয়াদুদ।
দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) পৃথক ছয়টি আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আদালত পৃথক পৃথক আদেশ দেন।
সংশ্লিষ্ট আদালতের বেঞ্চ সহকারী মো. রিয়াজ হোসেন এসব তথ্য জানান।
দুদকের পক্ষে পৃথক ছয়টি আবেদনে তাঁদের আয়কর নথি জব্দ চেয়ে আবেদন করেন উপসহকারী পরিচালক ও মামলার তদন্ত কর্মকর্তা মো. আবু তালহা।
দুদকের আবেদনগুলোতে উল্লেখ করা হয়, আসামিরা অসাধু উপায়ে নিজ নামে জ্ঞাত আয়ের উৎসের সঙ্গে অসংগতিপূর্ণ সম্পদের মালিকানা অর্জন করে দখলে রাখেন এবং বিভিন্ন ব্যাংকে মোটা অঙ্কের অস্বাভাবিক ও সন্দেহজনক লেনদেন করেছেন।
তাঁরা দুর্নীতি দমন আইন, ২০০৪ ও মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এবং দণ্ডবিধির বিভিন্ন ধারায় শাস্তিযোগ্য অপরাধ করায় তাঁদের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করা হয়।
তাঁদের বিরুদ্ধে থাকা অভিযোগ তদন্তের স্বার্থে তাঁদের আয়কর নথি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা প্রয়োজন। এ কারণে নথিগুলো জব্দ করতে আদালতের নির্দেশনা প্রয়োজন।