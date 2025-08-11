হোম > সারা দেশ > ঢাকা

কাদা ছিটানো নিয়ে দুই পক্ষের সংঘর্ষ, আহত ২০

কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি

দেশীয় অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে সংঘর্ষে জড়ান গ্রামবাসীরা। ছবি: সংগৃহীত

কিশোরগঞ্জের করিমগঞ্জে তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষে অন্তত ২০ জন আহত হয়েছেন। আজ সোমবার সকালে উপজেলার কিরাটন ইউনিয়নের গৌরারগোপ গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় সূত্র জানায়, গত শনিবার বিকেলে গৌরারগোপ গ্রামের তাজুল ইসলাম (২৫) বাড়ি থেকে গাবতলী বাজারের দিকে যাচ্ছিলেন। এ সময় বিপরীত দিক থেকে মোটরসাইকেলে যাচ্ছিলেন একই গ্রামের মাসুদ মিয়া নামের এক যুবক। হঠাৎ মোটরসাইকেলের চাকায় লেগে কাদা ছিটকে পড়ে তাজুলের শরীরে। এ ঘটনায় তাজুল মাসুদকে মোটরসাইকেল ধীরে চালানোর জন্য বলেন। এ নিয়ে দুজনের তর্কাতর্কি বেধে যায়। একপর্যায়ে মাসুদ তাজুলকে মারধর করেন। এ খবর গ্রামে ছড়িয়ে পড়লে দুই পক্ষের লোকজনের মধ্যে উত্তেজনা দেখা দেয়। গতকাল রোববার দিনভর দুই পক্ষের লোকজনের মধ্যে উত্তেজনা বিরাজ করে। আজ সকাল সাড়ে ১০টার দিকে মসজিদের মাইকে ঘোষণা দিয়ে উভয় পক্ষের লোকজন দেশীয় অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন। এতে অন্তত ২০ জন আহত হন। আহত ব্যক্তিদের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা গুরুতর। তাঁদের করিমগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সসহ বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

সংঘর্ষের খবর পেয়ে করিমগঞ্জ থানা-পুলিশ ও সেনাবাহিনীর একটি দল দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। বর্তমানে এলাকায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। নতুন করে কোনো অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

করিমগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শেখ মোহাম্মদ মাহবুব মোরশেদ জানান, কাদা ছিটে পড়ার মতো তুচ্ছ বিষয়কে কেন্দ্র করে সংঘর্ষ হয়েছে। এতে কয়েকজন আহত হয়েছেন। তবে পরিস্থিতি এখন সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। তিনি আরও বলেন, এখনো থানায় কোনো লিখিত অভিযোগ জমা পড়েনি। অভিযোগ পেলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

সম্পর্কিত

গণ বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ নির্বাচন, ২৫ সেপ্টেম্বর ভোট

মগবাজারে শিশু ধর্ষণের অভিযোগ, প্রতিবেশী গ্রেপ্তার

উত্তপ্ত জেনেভা ক্যাম্প, জামিনে বেরিয়ে ফের সংঘর্ষে মাদক কারবারিরা

ফরিদপুরে স্ত্রীকে পুড়িয়ে হত্যায় স্বামীর যাবজ্জীবন, রায়ে অসন্তুষ্ট স্বজনেরা

সার্জেন্ট দেখে গাড়ি টান দেয় কিশোর হেলপার, চাপা পড়া নারীর ঢামেকে মৃত্যু

সাংবাদিক তুহিন হত্যা মামলা: আসামি শাহজালালের স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি

মৌচাকে হাসপাতালের পার্কিংয়ে প্রাইভেট কার থেকে উদ্ধার দুই মরদেহের পরিচয় মিলেছে

নির্বাচনে তরুণ ভোটারদের জন্য আলাদা বুথ থাকতে পারে, জানালেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

সাগর-রুনি হত্যা: ১২০ বারের মতো পেছাল তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের তারিখ

সাংবাদিক তুহিন হত্যা: ময়নাতদন্ত প্রতিবেদনে শরীরে ৯টি গভীর আঘাতের চিহ্ন
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা