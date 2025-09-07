হোম > সারা দেশ > ঢাকা

নারায়ণগঞ্জে মেট্রোরেলের দাবিতে মানববন্ধন

নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি

নারায়ণগঞ্জে মেট্রোরেলের দাবিতে মানববন্ধন। ছবি: আজকের পত্রিকা

নারায়ণগঞ্জে মেট্রোরেলের দাবিতে মানববন্ধন করেছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারা। আজ রোববার দুপুর ১২টায় শহরের নারায়ণগঞ্জ প্রেসক্লাবের সামনে ‘ওয়ার্কিং ফর বেটার নারায়ণগঞ্জ’-এর ব্যানারে এই মানববন্ধন হয়। এমআরটি টু প্রকল্পে নারায়ণগঞ্জ শহর, আদমজী, মদনপুরকে যুক্ত রেখে প্রকল্প বাস্তবায়নের দাবিতে এই মানববন্ধন করা হয়।

সংগঠনের সভাপতি ও নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশনের ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের সাবেক কাউন্সিলর মাকছুদুল আলম খন্দকার খোরশেদের সভাপতিত্বে মানববন্ধনে জেলার বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, সামাজিক ও পেশাজীবী সংগঠনের নেতারা বক্তব্য দেন।

নারায়ণগঞ্জে মেট্রোরেলের দাবিতে মানববন্ধন। ছবি: আজকের পত্রিকা

মানববন্ধনে জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য মাওলানা মঈনুদ্দিন আহমেদ বলেন, ‘বাংলাদেশের অর্থনীতিতে নারায়ণগঞ্জ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অথচ নারায়ণগঞ্জকে সব সময় অবহেলিত করে রাখা হয়। নারায়ণগঞ্জে যদি মেট্রোরেল আনা না হয়, তাহলে এটি চরম বৈষম্যের হবে।’

মানববন্ধনে সভাপতির বক্তব্যে আয়োজক সংগঠনের সভাপতি মাকছুদুল আলম খন্দকার খোরশেদ বলেন, ‘নারায়ণগঞ্জ একটি জনবহুল ও বাণিজ্যিক এলাকা। এই এলাকার জীবনযাত্রা উন্নয়নে মেট্রোরেলের সঙ্গে নারায়ণগঞ্জকে যুক্ত করার বিকল্প নেই। এখানে মেট্রোরেল হলে ঢাকার সঙ্গে নারায়ণগঞ্জের যোগাযোগব্যবস্থা ব্যাপক উন্নত হবে। আমাদের দাবি মানা না হলে আমরা অচিরেই মেট্রোরেলের প্রধান কার্যালয় ঘেরাওসহ ভবিষ্যতে আরও কঠোর কর্মসূচি পালন করব।’

