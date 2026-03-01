হোম > সারা দেশ > ঢাকা

যমুনার সামনে উল্টো পথে আসা দুই সরকারি গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

মুখোমুখি সংঘর্ষের পর সরকারি দুটি গাড়ি। ছবি: আজকের পত্রিকা

উল্টো পথে বেপরোয়া গতিতে চলার সময় রাজধানীতে সরকারি অতিথি ভবন যমুনার সামনে দুই সরকারি অধিদপ্তরের গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়েছে। এতে উভয় গাড়ির চালক আহত হয়েছেন এবং গাড়ি দুটি ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। দুর্ঘটনার পর গাড়ি দুটিকে রমনা থানায় নিয়ে যায় পুলিশ।

গতকাল শনিবার বিকেল পৌনে ৫টার দিকে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনার সামনের সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল দিক দিয়ে বেপরোয়া গতিতে উল্টো পথে প্রাণিসম্পদ ও মৎস্য অধিদপ্তরের একটি ডাবল পিকআপ গাড়ি যাচ্ছিল কাকরাইলের দিকে। অপর দিকে, কাকরাইলের দিক দিয়ে গৃহায়ণ ও গণপূর্ত অধিদপ্তরের একটি জিপ ইন্টারকন্টিনেন্টালে যাচ্ছিল। এ সময় দুটি গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে দুটি গাড়িরই সামনের অংশ ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

আরও জানা গেছে, দুর্ঘটনার মুহূর্তে গৃহায়ণ ও গণপূর্ত অধিদপ্তরের গাড়িটির পেছনে আরও একটি প্রাইভেট কার এসে সজোরে ধাক্কা দেয় এবং সেই গাড়ির ওপর এসে আছড়ে পড়েন একজন মোটরসাইকেল আরোহীও। এতে সবগুলো গাড়িই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সরকারি গাড়ি দুটি ছাড়াও অন্য গাড়িটির চালক, সেই গাড়িটির একাধিক আরোহী ও মোটরসাইকেলচালক আহত হন। তবে তাঁদের কেউ গুরুতর আহত হননি।

দুর্ঘটনার পর গাড়ি দুটিকে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

এ বিষয়ে ওই এলাকার ট্রাফিক পরিদর্শক মুসা সালেহ আকন জানান, ইফতারের আগের এ ঘটনায় সড়কে যানজটের সৃষ্টি হয়। পরে দ্রুত রেকার লাগিয়ে গাড়ি দুটিকে রমনা পার্কের পাশে নেওয়া হলে রমনা থানা-পুলিশ এগুলোকে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে যায়।

আহত হন এক মোটরসাইকেল আরোহীও। আজকের পত্রিকা

গুরুতর না হলেও আহত ব্যক্তিদের কয়েকজনের হাত ও পায়ে সামান্য আঘাত লেগেছে। দুর্ঘটনার পর তাঁরা কাছাকাছি হলিফ্যামিলি এবং বাংলাদেশ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়েছেন বলেও জানান আকন।

সম্পর্কিত

‘বনি ইসরায়েল উত্থান-পতন’

মাসব্যাপী মশা মারবে ডিএসসিসি

ইকরার আত্মহত্যায় প্ররোচনার আসামি হলেন আলভী–তিথি

উত্তরায় হাসপাতালে ড্রাম বিস্ফোরণ, ওয়ার্ড বয় আহত

শেখ সেলিমের বিরুদ্ধে মামলার অনুমোদন, স্ত্রী–সন্তানদের সম্পদ বিবরণী চাইল দুদক

গ্রেপ্তার এড়াতে বাড়ির চারপাশে সিসি ক্যামেরা বসিয়েও শেষরক্ষা হলো না!

সাবেক এমপি সানজিদা ও সাবেক সচিব নজরুলের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা

রাজধানীর চার স্থানে ছড়ানো লাশের টুকরা, খুনি থাকতেন একই ফ্ল্যাটে: পুলিশ

হাত ও পায়ের পর এবার মাথা উদ্ধার

ডেমরায় চাঁদাবাজির অভিযোগে সেনাবাহিনীর অভিযানে দুজন আটক
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা