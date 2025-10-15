হোম > সারা দেশ > ঢাকা

রূপনগরে ১৬ জনের মৃত্যু বিষাক্ত গ্যাস ও আগুনে: ঢামেক পরিচালক

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

ঢামেক হাসপাতালের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো. আসাদুজ্জামান। ছবি: সংগৃহীত

রাজধানীর মিরপুরের রূপনগরে রাসায়নিক গুদামে অগ্নিকাণ্ডে ১৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। তবে শুধু বিষাক্ত গ্যাসে নয়, আগুনে পুড়ে যাওয়ার কারণেও তাঁদের মৃত্যু হয়েছে বলে জানিয়েছেন ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো. আসাদুজ্জামান।

আজ বুধবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে সাংবাদিকদের তিনি এ কথা বলেন।

ঢামেক পরিচালক বলেন, গতকাল রাতে ১৬টি মরদেহ ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে আসা হয়। আমাদের হাসপাতালের সহকারী পরিচালকসহ কয়েকজন ওয়ার্ড মাস্টার মিলে মরদেহ রিসিভ করেন। জানতে পেরেছি, শুধু বিষাক্ত গ্যাসে নয়, আগুনে পুড়ে তাঁদের মৃত্যু হয়েছে।

পরিচালক বলেন, রাত থেকে এ পর্যন্ত অনেক স্বজন হাসপাতালে ভিড় করছেন। ১০টি লাশের দাবিদার পাওয়া গেছে। ডিএনএ নমুনা সংগ্রহের পর দাবিদারদের কাছে মরদেহ হস্তান্তর করা হবে। এ বিষয়ে জেলা প্রশাসক ও থানা-পুলিশ কাজ করছে।

সম্পর্কিত

পরকীয়ার সন্দেহ থেকে স্ত্রীকে হত্যা করে লাশ ফ্রিজে রাখে নজরুল: পুলিশ

পুলিশি বাধা উপেক্ষা করে শিক্ষকদের শাহবাগ অবরোধ

ঢামেকে মৌসুমির খোঁজে বাবা, মুক্তাকে খুঁজছেন ভাই

দাবি আদায় না হলে নির্বাচনী দায়িত্ব পালন করবেন না এমপিওভুক্ত শিক্ষকেরা

রূপনগরের রাসায়নিক গুদামের বিষাক্ত ধোয়ায় পাশের কারখানার শ্রমিকেরা অসুস্থ

রূপনগরে ‎আগুন নেভাতে কত সময় লাগবে জানে না ফায়ার সার্ভিস

পায়ে নূপুর দেখে মেয়ের লাশ শনাক্ত করলেন বাবা

রাসায়নিক গুদামের আগুন নেভেনি: বিশেষ পোশাকে প্রবেশের প্রস্তুতি ফায়ার সার্ভিসের

রূপনগরে রাসায়নিক গুদামে আগুন: ১৬ জনের মধ্যে ৭ জনের লাশ শনাক্ত

‎ডিপ ফ্রিজে লাশ উদ্ধার: পলাতক স্বামী গ্রেপ্তার ‎
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা