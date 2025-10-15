দাবি আদায় না হলে নির্বাচনী দায়িত্ব পালন করবেন না এমপিওভুক্ত শিক্ষকেরা

বাড়ি ভাড়া ভাতা বৃদ্ধিসহ তিন দফা দাবি আদায়ে লাগাতার আন্দোলনের চতুর্থ দিনে বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীরা হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছেন, ভাতা বৃদ্ধির প্রজ্ঞাপন জারি করা না হলে আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কোনো শিক্ষক নির্বাচনী দায়িত্ব পালন করবেন না।
আজ বুধবার দুপুরে পুলিশের বাধা উপেক্ষা করে রাজধানীর শাহবাগ মোড়ে অবস্থান নিয়ে এই হুঁশিয়ারি দেন তাঁরা।
জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে গত রোববার মূল বেতনের ২০ শতাংশ বাড়ি ভাড়া ভাতা বৃদ্ধি, চিকিৎসা ভাতা ৫০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১ হাজার ৫০০ টাকা করা এবং উৎসব ভাতা মূল বেতনের ৫০ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৭৫ শতাংশ করার দাবিতে অবস্থান কর্মসূচি শুরু করে ‘এমপিওভুক্ত শিক্ষা জাতীয়করণ প্রত্যাশী জোট’। সেদিন আন্দোলনকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে সাউন্ড গ্রেনেড ছোড়ে পুলিশ। একই সঙ্গে তাঁদের লাঠিপেটা করা হয়। এতে আহত হন কয়েকজন শিক্ষক।
তিন দফা দাবি আদায়ে গতকাল মঙ্গলবার সকালে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে অবস্থান কর্মসূচি পালন করেন এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীরা। বিকেল ৪টার দিকে তাঁরা সচিবালয়ের দিকে এগোলে হাইকোর্টের মাজার গেটের সামনে পুলিশ তাঁদের আটকে দেয়।
পরে আন্দোলনরত শিক্ষক-কর্মচারীরা ঘোষণা দেন, আজ দুপুর ১২টার মধ্যে দাবি মেনে প্রজ্ঞাপন জারি না করলে ‘শাহবাগ ব্লকেড’ কর্মসূচি পালন করা হবে।
সেই লক্ষ্যে আজ সকাল থেকে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে জড়ো হন শত শত শিক্ষক-কর্মচারী। এরপর সেখান থেকে মিছিল নিয়ে বেলা ২টার দিকে শাহবাগ মোড়ে অবস্থান নেন তাঁরা।
‘এমপিওভুক্ত শিক্ষা জাতীয়করণ প্রত্যাশী জোট’-এর সমন্বয়ক শিক্ষক মো. রফিকুল ইসলাম আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘আমাদের দাবি আদায় না হলে আগামী জাতীয় নির্বাচনে বেসরকারি কোনো শিক্ষক দায়িত্ব পালন করবেন না।’
জোটের সদস্যসচিব শিক্ষক দেলাওয়ার হোসেন আজিজী বলেন, ‘আমরা দীর্ঘদিন ধরে তিন দফা যৌক্তিক দাবি করে আসছি। অথচ আমাদের দাবি মানছে না সরকার। বরং পুলিশ দিয়ে আমাদের ওপর লাঠিচার্জ করা হয়েছে। আন্দোলনকে বাধাগ্রস্ত করা হয়েছে। যদি শিক্ষকদের ওপর আবার হামলা হয়, তাহলে শুধু শাহবাগ ব্লকেড না; সারা বাংলাদেশে ব্লকেড কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে।’