হোম > সারা দেশ > ঢাকা

গেন্ডারিয়ায় অবৈধভাবে টিসিবির পণ্য মজুত ও বিক্রি, সেনা অভিযানে আটক ৭

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

ছবি: সংগৃহীত

ট্রেডিং করপোরেশন অব বাংলাদেশ (টিসিবি) এর পণ্য অবৈধভাবে গুদামজাত ও বিক্রয়ের অভিযোগে রাজধানীর গেন্ডারিয়ায় অভিযান চালিয়েছে সেনাবাহিনী। সদরঘাট আর্মি ক্যাম্পের বিশেষ অভিযানে ৭ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

রোববার (৮ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যা ৬টার দিকে ফরিদাবাদের আলমগঞ্জ মিল ব্যারাকঘাট এলাকায় এই অভিযান পরিচালিত হয়। অভিযান চলাকালে তিনটি গুদাম থেকে টিসিবির ভর্তুকি মূল্যের বিপুল পরিমাণ খাদ্যপণ্য জব্দ করা হয়। এর মধ্যে রয়েছে ৫৪৪ বস্তা চাল (১৯ হাজার ৯৭০ কেজি), ৯৪ বস্তা আটা (৪ হাজার ৭০০ কেজি) এবং ৭১ বস্তা মশুর ডাল (২ হাজার ৩৭৫ কেজি)।

টিসিবির এসব পণ্য মূলত নিম্নআয়ের জনগোষ্ঠীর জন্য নির্ধারিত কার্ডের মাধ্যমে ভর্তুকি মূল্যে সরবরাহ করা হয়। অথচ কিছু অসাধু ব্যবসায়ী তা অবৈধভাবে মজুত করে সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে সরিয়ে নিচ্ছে বলে অভিযোগ রয়েছে।

সেনাবাহিনী জানায়, জনগণের ন্যায্য অধিকার রক্ষায় এবং নিম্নআয়ের মানুষের কাছে ভর্তুকির সুবিধা পৌঁছে দিতে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

সম্পর্কিত

ডাকসু নির্বাচন: প্রচার শেষ, কাল ভোট

জাকসু নির্বাচন: ছাত্রদল ও শিবিরসমর্থিত প্যানেলের ইশতেহার ঘোষণা

তোয়ালেতে ভয়ংকর মাদক কেটামিন পাচার হচ্ছিল ইতালিতে, কুরিয়ার সার্ভিস থেকে পার্সেল জব্দ

মোহাম্মদপুরের বছিলায় দিনের বেলায় চাপাতি হাতে ছিনতাই, গ্রেপ্তার ১

ঢাকা কলেজ অর্থনীতি বিভাগের অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন গঠিত

সড়কের পাশে কার্টনে মিলল নবজাতকের লাশ

বেতন চাইলে গৃহকর্মীদের পিস্তল দেখান সাবেক অতিরিক্ত আইজিপি শামসুদ্দোহা, ৯৯৯-এ কল পেয়ে গ্রেপ্তার

অমর্ত্য রায়ের প্রার্থিতা বহাল চেয়ে আইনি নোটিশ

রাজধানীর বনানীতে ট্রেনের ধাক্কায় পোশাকশ্রমিকের মৃত্যু

ফরিদপুরে পাগলা ঘোড়ার কামড় ও লাথিতে আহত ২০
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা