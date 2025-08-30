হোম > সারা দেশ > ঢাকা

জি এম কাদেরকে গ্রেপ্তারের দাবিতে উত্তরায় বিক্ষোভ, কুশপুত্তলিকা দাহ

উত্তরা (ঢাকা) প্রতিনিধি

উত্তরা ৭ নম্বর সেক্টরে শনিবার জাতীয় পার্টির একাংশের চেয়ারম্যান জি এম কাদেরের কুশপুত্তলিকা পোড়ানো হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (ডাকসু) সাবেক সহসভাপতি (ভিপি) নুরুল হক নুরের ওপর হামলার প্রতিবাদে জাতীয় পার্টির (জাপা) একাংশের চেয়ারম্যান গোলাম মোহাম্মদ (জি এম) কাদেরের কুশপুত্তলিকা দাহ করেছে জুলাই রেভল্যুশনারি অ্যালায়েন্স। জি এম কাদেরকে গ্রেপ্তার ও জাতীয় পার্টি নিষিদ্ধের দাবিতে করা এই কর্মসূচি শেষে বিক্ষোভ মিছিল করেন সংগঠনটির নেতা-কর্মীরা।

আজ শনিবার বিকেলে রাজধানীর উত্তরা ৭ নম্বর সেক্টরে কাদেরের কুশপুত্তলিকা দাহ করা হয়।

এরপর গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরের ওপর হামলার প্রতিবাদে করা মিছিলে বিক্ষোভকারীদের ‘একটা একটা জাপা ধর, ধইরা ধইরা গ্রেপ্তার কর’, ‘আপা গেছে যেই পথে, জাপা যাবে সেই পথে’, ‘একটা একটা লীগ ধর, ধইরা ধইরা জবাই কর’, ‘অ্যাকশন অ্যাকশন, ডাইরেক্ট অ্যাকশন, ছাত্র-জনতার অ্যাকশন, ডাইরেক অ্যাকশন’ স্লোগান দিতে দেখা যায়। বিক্ষোভ মিছিলটি বিএনএস সেন্টার থেকে হাউজবিল্ডিং দিয়ে ইউটার্ন করে আজমপুর হয়ে উত্তরা ৭ নম্বর সেক্টরের শহীদ মুগ্ধ মঞ্চে গিয়ে শেষ হয়।

বিক্ষোভ মিছিল ও কুশপুত্তলিকা দাহ কর্মসূচি ঘিরে অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে উত্তরায় জি এম কাদেরের বাসার সামনে ও বিএনএস সেন্টার এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়।

গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যায় রাজধানীর কাকরাইলে জাতীয় পার্টির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে দলটির সঙ্গে গণঅধিকার পরিষদের নেতা-কর্মীদের দুই দফা সংঘর্ষ হয়। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে গেলে নুরুল হক নুরসহ অনেকে আহত হন।

